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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Аталанта
Кальяри - Аталанта: обзор матча 06 ноября 2021
Кальяри
06.11.2021, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 12 тур
1 : 2
Завершен
Аталанта
27'
Ж. Педро
6'
М. Пашалич
43'
Д. Сапата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Аталанта
90'
+2
Замена
Д. Пеццелла
️️️️
М. Пашалич
90'
+2
Замена
М. Пессина
️️️️
Р. Фройлер
Замена
Д. Фариас
️️️️
Г. Цаппа
90'
Замена
Г. Перейро
️️️️
Р. Белланова
83'
63'
Замена
Й. Иличич
️️️️
Р. Малиновский
63'
Замена
М. Ловато
️️️️
Т. Коопмейнерс
Замена
Л. Паволетти
️️️️
К. Строотман
61'
Замена
А. Грасси
️️️️
А. Дейола
46'
45'
Желтая карточка
Т. Коопмейнерс
43'
ГОЛ! 1:2!
Д. Сапата
Пас отдал
Т. Коопмейнерс
ГОЛ! 1:1!
Ж. Педро
Пас отдал
Д. Годин
27'
Желтая карточка
Д. Годин
20'
6'
ГОЛ! 0:1!
М. Пашалич
Пас отдал
Д. Дзаппакоста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
8
Найтан Нандес
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
8
Марио Пашалич
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Кальяри
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
28
Кристиан Олива
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
59
Алексей Миранчук
АП
32
Маттео Пессина
АП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
3-2-4-1
28
Краньо
16
Белланова
2
Годин
44
Карбони
22
Ликояннис
4
Цаппа
8
Нандес
8
Строотман
18
Марин
14
Дейола
9
Жоао Педро
4-2-1-2-1
1
Муссо
21
Меле
28
Демирал
19
Паломино
77
Дзаппакоста
15
де Рон
8
Коопмейнерс
8
Фройлер
17
Малиновский
8
Пашалич
91
Сапата
14
Дейола
33
Грасси
33
Грасси
14
Дейола
16
Белланова
26
Перейро
26
Перейро
16
Белланова
4
Цаппа
17
Фариас
17
Фариас
4
Цаппа
8
Строотман
30
Паволетти
30
Паволетти
8
Строотман
8
Коопмейнерс
5
Ловато
5
Ловато
8
Коопмейнерс
8
Пашалич
3
Пеццелла
3
Пеццелла
8
Пашалич
8
Фройлер
32
Пессина
32
Пессина
8
Фройлер
17
Малиновский
72
Иличич
72
Иличич
17
Малиновский
Остались в запасе
Кальяри
Аталанта
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
Главный тренер
Леонардо Семпличи
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
59
Алексей Миранчук
АП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
59
Алексей Миранчук
АП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Кальяри - Аталанта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Унипол Домус
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
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Кальяри
Аталанта
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
23 ноября
2
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Комо» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Серия А: шансы «Комо» и «Кальяри» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Комо» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Комо» и «Кальяри» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
23 ноября
2
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
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