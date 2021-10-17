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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Сампдория
Кальяри - Сампдория: обзор матча 17 октября 2021
Кальяри
17.10.2021, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 8 тур
3 : 1
Завершен
Сампдория
4'
Ж. Педро
74'
М. Касерес
90+4'
Ж. Педро
82'
М. Торсбю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Сампдория
ГОЛ! 3:1!
Ж. Педро
Пас отдал
Н. Нандес
90'
+4
Желтая карточка
Л. Паволетти
90'
+1
87'
Замена
Ф. Депаоли
️️️️
Б. Берешиньски
Замена
Л. Паволетти
️️️️
Б. Кейта
87'
Желтая карточка
К. Строотман
86'
82'
ГОЛ! 2:1!
М. Торсбю
Пас отдал
Ф. Капуто
ГОЛ! 2:0!
М. Касерес
74'
64'
Замена
Н. Мурру
️️️️
Т. Ауджелло
64'
Замена
В. Верре
️️️️
К. Аскильдсен
60'
Желтая карточка
М. Йошида
Замена
Л. Чеппителли
️️️️
Д. Годин
58'
Желтая карточка
А. Дейола
55'
53'
Замена
Ф. Капуто
️️️️
М. Габбиадини
51'
Желтая карточка
М. Торсбю
Желтая карточка
А. Карбони
13'
Замена
А. Дейола
️️️️
Дальберт
11'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Педро
Пас отдал
Б. Кейта
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
29
Дальберт
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Кальяри
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
28
Кристиан Олива
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Сампдория
30
Владимиро Фальконе
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
21
Симоне Тримболи
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
9
Франческо Капуто
ЦФ
3-2-3-2
28
Краньо
2
Годин
4
Касерес
44
Карбони
29
Дальберт
22
Ликояннис
18
Марин
8
Нандес
8
Строотман
17
Кейта
9
Жоао Педро
4-4-2
25
Аудеро
18
Берешиньски
25
Колли
4
Йошида
3
Ауджелло
87
Кандрева
15
Силва
2
Торсбю
7
Аскильдсен
11
Габбиадини
27
Квальярелла
2
Годин
23
Чеппителли
23
Чеппителли
2
Годин
29
Дальберт
14
Дейола
14
Дейола
29
Дальберт
17
Кейта
30
Паволетти
30
Паволетти
17
Кейта
3
Ауджелло
29
Мурру
29
Мурру
3
Ауджелло
18
Берешиньски
23
Депаоли
23
Депаоли
18
Берешиньски
7
Аскильдсен
26
Верре
26
Верре
7
Аскильдсен
11
Габбиадини
9
Капуто
9
Капуто
11
Габбиадини
Остались в запасе
Кальяри
Сампдория
16
Раоуль Белланова
ПЗ
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
28
Кристиан Олива
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
17
Диего Фариас
ЛВ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
20
Риккардо Черво
ЛВ
30
Владимиро Фальконе
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
21
Симоне Тримболи
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
Остались в запасе
16
Раоуль Белланова
ПЗ
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
28
Кристиан Олива
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
17
Диего Фариас
ЛВ
Остались в запасе
20
Риккардо Черво
ЛВ
30
Владимиро Фальконе
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
21
Симоне Тримболи
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Статистика матча Кальяри - Сампдория
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Информация о матче
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