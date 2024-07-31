Введите ваш ник на сайте
Степан Обрывков - трансферы

Арсенал
3 марта 2004 (21)
#95 | Нападающий
180 см
Россия
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
31.07.24 / 26.01.25
Динамо-2
2DROTS
?
01.01.24 / 31.07.24
Динамо-2
Динамо-2
?
