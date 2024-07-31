Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Матчи
РПЛ
АПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
Трансферы
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
ЧМ-2026
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Ямаль
Головин
Миранчук
Батраков
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Россия. PARI Первая лига
Команды
Арсенал
Степан Обрывков
Трансферы
Степан Обрывков - трансферы
Арсенал
3 марта 2004 (21)
#95 | Нападающий
180 см
Россия
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
31.07.24 / 26.01.25
Динамо-2
2DROTS
?
01.01.24 / 31.07.24
Динамо-2
Динамо-2
?
Главные новости
Мешков внезапно завершил карьеру, Блан отказал «Спартаку», новый ТВ-контракт РПЛ, многомиллионный долг Погребняка и другие новости
00:41
Шпилевский унизил журналистов после поражения от ЦСКА
00:10
3
Челестини прокомментировал редчайшую травму Мойзеса
Вчера, 23:22
1
Подробности отказа Станковича сборной Сербии
Вчера, 23:06
«Накопали что-то интересное»: Рабинер – о внезапном окончании карьеры судьи Мешкова
Вчера, 22:41
5
Губерниев спрогнозировал увольнение Станковича после матча с «Краснодаром»
Вчера, 22:25
2
Челестини прокомментировал победу ЦСКА над «Пари НН»
Вчера, 22:14
Черчесов сказал, готов ли он возглавить «Спартак»
Вчера, 21:45
4
РПЛ. ЦСКА одержал победу над «Пари НН»
Вчера, 20:58
26
Агент Батракова назвал условия продажи игрока «Локомотивом»
Вчера, 20:42
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: