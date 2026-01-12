Введите ваш ник на сайте
Главная
Артем Аношин
Трансферы
Артем Аношин - трансферы
Завершил карьеру
4 апреля 2005 (20), Москва
#74 | Нападающий
194 см
Россия
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
12.01.26 / -
Амкар-Пермь
Тюмень
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Амкар-Пермь
Без клуба
Свободный агент
01.07.23 / 22.02.24
Чертаново (мол)
Чертаново (мол)
?
