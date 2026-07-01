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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Спартак К
Александр Тарасов
Трансферы
€ 300 тыс
Александр Тарасов - трансферы
Спартак К
10 января 2006 (20)
#47 | Защитник
183 см
Россия
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Тип трансфера
01.07.26 / 30.06.27
Ростов
Спартак К
Аренда
01.07.25 / 30.06.30
Зенит-2
Ростов
30 тыс €
01.01.25 / 01.07.25
Зенит-2
Зенит-2
?
01.01.24 / 01.01.25
Академия Зенит
Зенит-2
?
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⚡️ ФИФА может отменить бан российских команд после решения МОК
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«Он превратился в зверя»: реакция Ибрагимовича на игру Месси в матче Аргентина – Египет
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