Иван Петров - трансферы

Ростов
3 июля 2006 (19)
#83 | Нападающий
185 см
Россия
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.01.25 / 31.12.25
Ростов-2
Ростов-2
?
Главные новости
Три игрока зимой покинут «Локомотив»
22:34
ФотоФутболисты «Спартака» поработали на заправке перед дерби с ЦСКА
22:10
2
Игрок «Спартака» – об отставке Станковича: «Команда была в шоке»
21:35
1
Демократическая партия США отреагировала на встречу Трампа с Роналду
21:21
В РФС подтвердили, что судья ошибся против «Зенита» в кубковом матче с «Динамо»
21:09
3
Мостовой может пройти стажировку в «Спартаке-2»
20:44
Лещенко ответил, какого тренера хочет видеть в «Динамо»
20:33
1
Ловчев открестился от тренерской работы: «Вы чего, умом тронулись?»
20:08
8
Головин готов перейти из «Монако» только в «Реал» или «Барселону»
19:45
5
ФИФА обязала два зарубежных клуба заплатить ЦСКА
19:19
8
