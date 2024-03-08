Иван Петров - статистика
#83 | Нападающий
|Имя
|Иван
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Петров
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 июля 2006 (18 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Иван
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Петров
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 июля 2006 (18 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов (мол)
|4
|1
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.04.2024
|1' -66'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:3
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|29.03.2024
|1' -81'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|32' 69'
|15.03.2024
|1' -73'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:2
|Чертаново (мол) (Москва)
|8'
|08.03.2024
|1' -79'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|31'