Ефим Зенкевич - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Ефим
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Зенкевич
|Команда
|Квант
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кемерово
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 мая 2002 (22 года)
|Рост
|179
|Имя
|Ефим
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Зенкевич
|Команда
|Квант
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кемерово
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 мая 2002 (22 года)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Квант
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.07.2024
|1' -90'
|БроукБойз (Москва)
|1:1
(4:2)п
|Квант (Обнинск)