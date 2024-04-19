Глеб Чебану - статистика
#80 | Защитник
|Имя
|Глеб
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Чебану
|Команда
|Строгино
|Состав
|Основной
|Родной город
|176
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 июля 2005 (19 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Глеб
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Чебану
|Команда
|Строгино
|Состав
|Основной
|Родной город
|176
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 июля 2005 (19 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Строгино (мол)
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.07.2024
|Был в запасе
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|0:1
|Строгино (мол) (Москва)
|12.07.2024
|77' -90'
|Строгино (мол) (Москва)
|1:2
|Спартак М (мол) (Москва)
|17.05.2024
|81' -90'
|Строгино (мол) (Москва)
|1:3
|Локомотив (мол) (Москва)
|10.05.2024
|82' -90'
|Строгино (мол) (Москва)
|2:2
|Сочи (мол) (Сочи)
|03.05.2024
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|5:0
|Строгино (мол) (Москва)
|26.04.2024
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:0
|Строгино (мол) (Москва)
|19.04.2024
|1' -90'
|Строгино (мол) (Москва)
|1:0
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)