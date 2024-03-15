Андрей Назар - статистика
#16 | Вратарь
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Назар
|Команда
|Строгино
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|7 июля 2005 (19 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Назар
|Команда
|Строгино
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|7 июля 2005 (19 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Строгино (мол)
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.04.2024
|Был в запасе
|Строгино (мол) (Москва)
|4:0
|Балтика (мол) (Калининград)
|15.03.2024
|1' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|1:1
|Строгино (мол) (Москва)