|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетик
|7
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.05.2009
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|03.05.2009
|1' -62'
|Спортинг (Хихон)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|26.04.2009
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:1
|Расинг (Сантандер)
|21.04.2009
|Был в запасе
|Нумансия (Сория)
|1:2
|Атлетик (Бильбао)
|04.04.2009
|78' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|2:1
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|22.02.2009
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|15.02.2009
|69' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|1:1
|Рекреативо (Уэльва)
|08.02.2009
|46' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|2:1
|Атлетик (Бильбао)
|25.01.2009
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|2:1
|Атлетик (Бильбао)
|66'
|14.12.2008
|89' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|3:0
|Спортинг (Хихон)
|23.11.2008
|87' -90'
|Депортиво (Ла-Корунья)
|3:1
|Атлетик (Бильбао)