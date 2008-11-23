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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Атлетик
Депортиво - Атлетик: обзор матча 23 ноября 2008
Депортиво
23.11.2008, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 12 тур
3 : 1
Завершен
Атлетик
21'
З. Каштру
43'
Х. Верду (П)
72'
Х. Мартинес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Атлетик
Желтая карточка
Х. Верду
+2
Желтая карточка
З. Каштру
Замена
Х. дель Ольмо
️️️️
М. Сусаета
ГОЛ! 2:1!
Х. Мартинес
Пас отдал
П. Орбаис
Замена
Г. Серхио
️️️️
А. Томас
Замена
Иньиго
️️️️
Д. Лопес
Желтая карточка
П. Орбаис
Замена
Х. Эчеберриа
️️️️
Х. Гармендия
Замена
Миста
️️️️
Р. Бодипо
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Х. Верду
Желтая карточка
Д. Лопес
Пенальти не реализован!
А. Ираола
ГОЛ! 1:0!
З. Каштру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
24
Писку
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
20
Антонио Томас
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
7
Анхель Лафита
ПВ
23
Родольфо Бодипо
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
20
Айтор Осио
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
27
Давид Лопес
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Пабло Орбаис
ЦП
10
Хосеба Гармендия
АП
14
Маркель Сусаета
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Депортиво
19
Диего Колотто
ЦЗ
16
Гонсалес Серхио
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
24
Миста
АП
14
Пабло Альварес
ПВ
9
Омар Браво
ЦФ
Атлетик
0
Армандо
ВР
11
Игор Габилондо
ЛП
17
Хосеба дель Ольмо
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
0
Иньиго
ЦФ
0
Хосеба Эчеберриа
ЦФ
4-2-2-1
1
Арансубиа
16
Луис
24
Писку
83
Зе Каштру
19
Пабло
20
Томас
22
Родригес
25
Верду
7
Лафита
23
Бодипо
4-1-1-3-1
1
Ирайсос
51
Ираола
20
Осио
45
Аморебиета
18
Баленсиага
88
Мартинес
6
Орбаис
14
Сусаета
10
Гармендия
27
Лопес
12
Льоренте
20
Томас
16
Серхио
16
Серхио
20
Томас
23
Бодипо
24
Миста
24
Миста
23
Бодипо
14
Сусаета
17
дель Ольмо
17
дель Ольмо
14
Сусаета
27
Лопес
0
Иньиго
0
Иньиго
27
Лопес
10
Гармендия
0
Эчеберриа
0
Эчеберриа
10
Гармендия
Остались в запасе
Депортиво
Атлетик
19
Диего Колотто
ЦЗ
21
Хуан Карлос Валерон
АП
14
Пабло Альварес
ПВ
9
Омар Браво
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
0
Армандо
ВР
11
Игор Габилондо
ЛП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
19
Диего Колотто
ЦЗ
21
Хуан Карлос Валерон
АП
14
Пабло Альварес
ПВ
9
Омар Браво
ЦФ
Остались в запасе
0
Армандо
ВР
11
Игор Габилондо
ЛП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Депортиво - Атлетик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Мехуто Гонсалес
(Ла Фельгера)
Стадион:
Риасор
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