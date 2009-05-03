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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Атлетик
Спортинг - Атлетик: обзор матча 03 мая 2009
Спортинг
03.05.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 34 тур
1 : 1
Завершен
Атлетик
61'
М. Билич
90'
Ф. Аморебиета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Атлетик
Желтая карточка
И. Муньос
Желтая карточка
С. Матабуэна
ГОЛ! 1:1!
Ф. Аморебиета
Замена
С. Матабуэна
️️️️
Д. Кастро
Замена
Л. Моран
️️️️
Кармело
Замена
Х. Эчеберриа
️️️️
Х. дель Ольмо
ГОЛ! 1:0!
М. Билич
Желтая карточка
Д. Баррал
Желтая карточка
Херард
Желтая карточка
И. Эрнандес
20'
Замена
Й. Велес
️️️️
Ф. Льоренте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
0
Херард
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
4
Диего Камачо
ЦП
8
Мичел
ЦП
6
Кармело
АП
9
Мате Билич
ЦФ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Койкили
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
20
Айтор Осио
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
17
Хосеба дель Ольмо
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Спортинг
1
Серхио Санчес
ВР
23
Рауль Камара
ЛЗ
5
Гарсия Хорхе
ЦЗ
8
Кике Матео
ЦП
24
Серхио Матабуэна
ЦП
10
Франсиско Мальдонадо
АП
18
Луис Моран
ПВ
Атлетик
0
Армандо
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
18
Мурильо
ПЗ
14
Иньяки Муньос
ЦП
0
Хосеба Эчеберриа
ЦФ
21
Йон Велес
ЦФ
4-2-2-2
25
Куэльяр
3
Анхель
14
Эрнандес
0
Херард
0
Састре
4
Камачо
8
Мичел
17
Кастро
6
Кармело
18
Баррал
9
Билич
4-1-2-2
1
Ирайсос
51
Ираола
45
Аморебиета
20
Осио
3
Койкили
88
Мартинес
17
дель Ольмо
14
Сусаета
12
Льоренте
23
Токеро
17
Кастро
24
Матабуэна
24
Матабуэна
17
Кастро
6
Кармело
18
Моран
18
Моран
6
Кармело
17
дель Ольмо
0
Эчеберриа
0
Эчеберриа
17
дель Ольмо
12
Льоренте
21
Велес
21
Велес
12
Льоренте
Остались в запасе
Спортинг
Атлетик
5
Гарсия Хорхе
ЦЗ
8
Кике Матео
ЦП
1
Серхио Санчес
ВР
23
Рауль Камара
ЛЗ
10
Франсиско Мальдонадо
АП
Главный тренер
Маноло Пресиадо
0
Армандо
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
18
Мурильо
ПЗ
14
Иньяки Муньос
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
5
Гарсия Хорхе
ЦЗ
8
Кике Матео
ЦП
1
Серхио Санчес
ВР
23
Рауль Камара
ЛЗ
10
Франсиско Мальдонадо
АП
Остались в запасе
0
Армандо
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
18
Мурильо
ПЗ
14
Иньяки Муньос
ЦП
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Спортинг - Атлетик
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Рубинос Перес
(Мадрид)
Стадион:
Эль Молинон
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