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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Расинг
Атлетик - Расинг: обзор матча 26 апреля 2009
Атлетик
26.04.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 33 тур
2 : 1
Завершен
Расинг
21'
Ф. Льоренте
42'
Д. Лопес (П)
58'
П. Пинильос (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Расинг
Вторая желтая
Х. Перейра
Желтая карточка
Н. Жигич
Красная карточка
П. Орбаис
Желтая карточка
Г. Токеро
Желтая карточка
Т. Морал
Замена
Х. Эчеберриа
️️️️
А. Ираола
Вторая желтая
П. Пинильос
Замена
Т. Морал
️️️️
Л. Сепси
Желтая карточка
Мурильо
Замена
Мурильо
️️️️
Х. Этчейта
Желтая карточка
П. Пинильос
Желтая карточка
Д. Лопес
Желтая карточка
Х. Перейра
Вторая желтая
И. Маркано
Желтая карточка
Л. Сепси
ГОЛ с пенальти! 2:1!
П. Пинильос
Вторая желтая
Ф. Йесте
Замена
Х. Перейра
️️️️
Х. Моратон
Замена
Г. Колса
️️️️
О. Серрано
Желтая карточка
И. Маркано
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Лопес
Желтая карточка
М. Ласен
Желтая карточка
Х. Моратон
Желтая карточка
Ф. Йесте
Желтая карточка
П. Мунитис
ГОЛ! 1:0!
Ф. Льоренте
20'
Желтая карточка
Э. Гарай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Койкили
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
33
Франсиско Йесте
ЛВ
6
Пабло Орбаис
ОП
14
Маркель Сусаета
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Расинг
1
Фабио Колторти
ВР
19
Ласло Сепси
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
4
Хосе Моратон
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
25
Мехди Ласен
ЦП
10
Педро Мунитис
ПВ
7
Мохамед Тчите
ЦФ
19
Никола Жигич
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Атлетик
0
Армандо
ВР
18
Мурильо
ПЗ
17
Хосеба дель Ольмо
ЦП
10
Хосеба Гармендия
АП
0
Хосеба Эчеберриа
ЦФ
21
Йон Велес
ЦФ
Расинг
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
23
Тони Морал
ЛП
8
Гонсало Колса
ЦП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Ирайсос
3
Койкили
3
Этчейта
45
Аморебиета
51
Ираола
6
Орбаис
14
Сусаета
27
Лопес
33
Йесте
12
Льоренте
23
Токеро
3-2-1-2-2
1
Колторти
5
Маркано
24
Гарай
4
Моратон
14
Пинильос
19
Сепси
25
Ласен
10
Мунитис
11
Серрано
19
Жигич
7
Тчите
3
Этчейта
18
Мурильо
18
Мурильо
3
Этчейта
51
Ираола
0
Эчеберриа
0
Эчеберриа
51
Ираола
19
Сепси
23
Морал
23
Морал
19
Сепси
11
Серрано
8
Колса
8
Колса
11
Серрано
4
Моратон
9
Перейра
9
Перейра
4
Моратон
Остались в запасе
Атлетик
Расинг
17
Хосеба дель Ольмо
ЦП
0
Армандо
ВР
10
Хосеба Гармендия
АП
21
Йон Велес
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
17
Хосеба дель Ольмо
ЦП
0
Армандо
ВР
10
Хосеба Гармендия
АП
21
Йон Велес
ЦФ
Остались в запасе
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Атлетик - Расинг
4
2
3
10
Красные карточки
2
3
Желтые карточки
4
10
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Бернардино Гонсалес Васкес
(Оренсе)
Стадион:
Сан Мамес
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