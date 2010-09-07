|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Финляндия
|6
|1
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.10.2011
|Был в запасе
|Венгрия
|0:0
|Финляндия
|07.10.2011
|Был в запасе
|Финляндия
|1:2
|Швеция
|06.09.2011
|86' -90'
|Финляндия
|0:2
|Нидерланды
|02.09.2011
|1' -61'
|Финляндия
|4:1
|Молдавия
|43'
|07.06.2011
|Был в запасе
|Швеция
|5:0
|Финляндия
|03.06.2011
|84' -90'
|Сан-Марино
|0:1
|Финляндия
|17.11.2010
|1' -46'
|Финляндия
|8:0
|Сан-Марино
|59'
|12.10.2010
|1' -81'
|Финляндия
|1:2
|Венгрия
|07.09.2010
|1' -69'
|Нидерланды
|2:1
|Финляндия
|18'