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    Даниель Сьолунд - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Даниель
    Фамилия Сьолунд
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 апреля 1983 (39 лет)
    Рост 178
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Финляндия 6 1 2 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.10.2011 Был в запасе Венгрия 0:0 Финляндия
    07.10.2011 Был в запасе Финляндия 1:2 Швеция
    06.09.2011 86' -90' Финляндия 0:2 Нидерланды
    02.09.2011 1' -61' Финляндия 4:1 Молдавия
    43'
    07.06.2011 Был в запасе Швеция 5:0 Финляндия
    03.06.2011 84' -90' Сан-Марино 0:1 Финляндия
    17.11.2010 1' -46' Финляндия 8:0 Сан-Марино
    59'
    12.10.2010 1' -81' Финляндия 1:2 Венгрия
    07.09.2010 1' -69' Нидерланды 2:1 Финляндия
    18'
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