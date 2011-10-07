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Расписание матчей
Евро-2024
Финляндия - Швеция
Финляндия - Швеция: обзор матча 07 октября 2011
Финляндия
07.10.2011, пятница, 20:15
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа E, 11 тур
1 : 2
Завершен
Швеция
73'
Й. Тойвио
8'
С. Ларссон
52'
М. Ольссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Финляндия - Швеция
Замена
Э. Байрами
️️️️
К. Чельстрем
ГОЛ! 1:2!
Й. Тойвио
Пас отдал
Р. Еременко
Замена
Т. Фурухольм
️️️️
М. Вейринен
Замена
О. Тойвонен
️️️️
С. Ларссон
Замена
М. Форсселл
️️️️
Т. Пукки
Желтая карточка
Д. Майсторович
Желтая карточка
Й. Элмандер
Замена
А. Свенссон
️️️️
К. Вильхельмссон
ГОЛ! 0:2!
М. Ольссон
Желтая карточка
К. Аркивуо
Желтая карточка
З. Ибрагимович
Желтая карточка
Ю. Райтала
ГОЛ! 0:1!
С. Ларссон
Пас отдал
К. Чельстрем
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Финляндия
1
Лукаш Градецки
ВР
3
Никлас Мойсандер
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
14
Тим Спарв
ЦП
13
Кари Аркивуо
ЦП
7
Роман Еременко
ЦП
21
Каспер Хямяляйнен
ЦП
19
Александер Ринг
ЦП
0
Мика Вейринен
АП
10
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Олли Хуттунен
Швеция
1
Андреас Исакссон
ВР
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
3
Олоф Мельберг
ЦЗ
4
Даниэль Майсторович
ЦЗ
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
21
Кристиан Вильхельмссон
ЛП
6
Расмус Эльм
ОП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
9
Ким Чельстрем
ЦП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
10
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Финляндия
1
Отто
ВР
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
18
Даниель Сьолунд
ЦП
0
Маркус Халсти
ЦП
20
Тимо Фурухольм
ЦФ
9
Микаэль Форсселл
ЦФ
Швеция
12
Йохан Виланд
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
15
Йонас Ольссон
ЦЗ
20
Ола Тойвонен
ЦП
8
Андерс Свенссон
ЦП
0
Тобиас Хюсен
ЦФ
19
Эмир Байрами
РФ
3-5-1-1
1
Градецки
3
Мойсандер
4
Тойвио
22
Райтала
13
Аркивуо
7
Еременко
21
Хямяляйнен
19
Ринг
14
Спарв
0
Вейринен
10
Пукки
4-1-3-2
1
Исакссон
3
Мельберг
4
Майсторович
18
Ольссон
2
Лустиг
6
Эльм
7
Ларссон
9
Чельстрем
21
Вильхельмссон
10
Ибрагимович
11
Элмандер
0
Вейринен
20
Фурухольм
20
Фурухольм
0
Вейринен
10
Пукки
9
Форсселл
9
Форсселл
10
Пукки
7
Ларссон
20
Тойвонен
20
Тойвонен
7
Ларссон
21
Вильхельмссон
8
Свенссон
8
Свенссон
21
Вильхельмссон
9
Чельстрем
19
Байрами
19
Байрами
9
Чельстрем
Остались в запасе
Финляндия
Швеция
1
Отто
ВР
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
18
Даниель Сьолунд
ЦП
0
Маркус Халсти
ЦП
Главный тренер
Олли Хуттунен
12
Йохан Виланд
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
15
Йонас Ольссон
ЦЗ
0
Тобиас Хюсен
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Остались в запасе
1
Отто
ВР
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
18
Даниель Сьолунд
ЦП
0
Маркус Халсти
ЦП
Остались в запасе
12
Йохан Виланд
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
15
Йонас Ольссон
ЦЗ
0
Тобиас Хюсен
ЦФ
Главный тренер
Олли Хуттунен
Главный тренер
Эрик Хамрен
Статистика матча Финляндия - Швеция
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
- : -
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Лига наций, 1 тур
Сан-Марино
0 : 7
26.09.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия
2 : 1
05.06.2026
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Лига наций, 5 тур
Швеция
- : -
14.11.2026
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Лига наций, 4 тур
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0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Чемпионат мира, 1/16 финала
Франция
3 : 0
01.07.2026
Швеция
Информация о матче
Стадион:
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