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Расписание матчей
Евро-2024
Финляндия - Венгрия
Финляндия - Венгрия: обзор матча 12 октября 2010
Финляндия
12.10.2010, вторник, 19:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа E, 4 тур
1 : 2
Завершен
Венгрия
86'
М. Форсселл
50'
А. Салаи
90+4'
Б. Джуджак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Финляндия - Венгрия
+4
ГОЛ! 1:2!
Б. Джуджак
Желтая карточка
А. Элек
Замена
В. Ванчак
️️️️
Ж. Лацко
ГОЛ! 1:1!
М. Форсселл
Замена
Ш. Куки
️️️️
Д. Сьолунд
Замена
А. Пинтер
️️️️
К. Вадоч
Замена
Я. Литманен
️️️️
Р. Порокара
ГОЛ! 0:1!
А. Салаи
Замена
В. Коман
️️️️
Г. Рудольф
Желтая карточка
М. Вейринен
Желтая карточка
Ж. Липтак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Финляндия
1
Юсси Яскилайнен
ВР
2
Петри Пасанен
ЛЗ
3
Никлас Мойсандер
ЦЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
17
Рони Порокара
ЛП
18
Даниель Сьолунд
ЦП
7
Роман Еременко
ЦП
14
Тим Спарв
ЦП
0
Мика Вейринен
АП
15
Маркус Хейккинен
ПП
9
Микаэль Форсселл
ЦФ
Главный тренер
Стюарт Бакстер
Венгрия
1
Габор Кирай
ВР
14
Жолт Лацко
ЛЗ
0
Крижтиан Вермеш
ЦЗ
23
Роланд Юхас
ЦЗ
0
Жолтан Липтак
ЦЗ
7
Балаж Джуджак
ЛП
16
Кристиан Вадоч
ЦП
6
Акош Элек
ЦП
10
Золтан Гера
АП
9
Адам Салаи
ЦФ
0
Гергели Рудольф
ЦФ
Главный тренер
Шандор Эгервари
Финляндия
1
Отто
ВР
5
Вели Лампи
ЦЗ
6
Алексей Еременко
ЦП
18
Шефки Куки
АП
10
Яри Литманен
АП
16
Джонатан Йоханссон
ЦФ
Венгрия
13
Мартон Фулоп
ВР
0
Вилмош Ванчак
ЦЗ
0
Петер Цвиткович
ЛП
16
Адам Пинтер
ОП
9
Владимир Коман
ЦП
9
Томаш Пришкин
ЦФ
3-5-1-1
1
Яскилайнен
2
Пасанен
4
Хююпя
3
Мойсандер
17
Порокара
18
Сьолунд
7
Еременко
14
Спарв
15
Хейккинен
0
Вейринен
9
Форсселл
4-3-1-2
1
Кирай
0
Вермеш
23
Юхас
0
Липтак
14
Лацко
16
Вадоч
6
Элек
7
Джуджак
10
Гера
0
Рудольф
9
Салаи
17
Порокара
6
Еременко
6
Еременко
17
Порокара
18
Сьолунд
18
Куки
18
Куки
18
Сьолунд
17
Порокара
10
Литманен
10
Литманен
17
Порокара
14
Лацко
0
Ванчак
0
Ванчак
14
Лацко
16
Вадоч
16
Пинтер
16
Пинтер
16
Вадоч
0
Рудольф
9
Коман
9
Коман
0
Рудольф
Остались в запасе
Финляндия
Венгрия
1
Отто
ВР
5
Вели Лампи
ЦЗ
16
Джонатан Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Стюарт Бакстер
13
Мартон Фулоп
ВР
0
Петер Цвиткович
ЛП
9
Томаш Пришкин
ЦФ
Главный тренер
Шандор Эгервари
Остались в запасе
1
Отто
ВР
5
Вели Лампи
ЦЗ
16
Джонатан Йоханссон
ЦФ
Остались в запасе
13
Мартон Фулоп
ВР
0
Петер Цвиткович
ЛП
9
Томаш Пришкин
ЦФ
Главный тренер
Стюарт Бакстер
Главный тренер
Шандор Эгервари
Статистика матча Финляндия - Венгрия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Финляндия
Лига наций, 5 тур
Албания
- : -
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Лига наций, 1 тур
Сан-Марино
0 : 7
26.09.2026
Финляндия
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия
2 : 1
05.06.2026
Финляндия
Венгрия
Лига наций, 5 тур
Грузия
- : -
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия
3 : 1
09.06.2026
Казахстан
Информация о матче
Главный судья:
Алан Келли
(Корк)
Стадион:
Олимпик Стэдиум
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