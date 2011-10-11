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Евро-2024
Венгрия - Финляндия
Венгрия - Финляндия: обзор матча 11 октября 2011
Венгрия
11.10.2011, вторник, 22:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа E, 12 тур
0 : 0
Завершен
Финляндия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венгрия - Финляндия
Замена
З. Штибер
️️️️
Т. Хайнал
Замена
Т. Пукки
️️️️
К. Хямяляйнен
Желтая карточка
Н. Мойсандер
Замена
Т. Фурухольм
️️️️
М. Форсселл
Замена
К. Вадоч
️️️️
Т. Пришкин
Замена
Б. Джуджак
️️️️
Д. Шандор
Замена
В. Лампи
️️️️
К. Аркивуо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия
1
Габор Кирай
ВР
21
Жолт Корчмар
ЦЗ
23
Роланд Юхас
ЦЗ
0
Вилмош Ванчак
ЦЗ
7
Дьердь Шандор
ЦП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
8
Йожеф Варга
ЦП
9
Владимир Коман
ЦП
6
Акош Элек
ЦП
9
Томаш Пришкин
ЦФ
8
Имре Сабич
ЦФ
Главный тренер
Шандор Эгервари
Финляндия
1
Отто
ВР
3
Никлас Мойсандер
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
21
Каспер Хямяляйнен
ЦП
13
Кари Аркивуо
ЦП
19
Александер Ринг
ЦП
14
Тим Спарв
ЦП
7
Роман Еременко
ЦП
0
Мика Вейринен
АП
9
Микаэль Форсселл
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Венгрия
22
Адам Богдан
ВР
17
Пал Лазар
ЦЗ
0
Жолтан Липтак
ЦЗ
7
Балаж Джуджак
ЛП
14
Петер Халмоши
ЛП
16
Кристиан Вадоч
ЦП
18
Золтан Штибер
ЦП
Финляндия
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Вели Лампи
ЦЗ
0
Маркус Халсти
ЦП
18
Даниель Сьолунд
ЦП
20
Тимо Фурухольм
ЦФ
10
Теему Пукки
ЦФ
3-5-2
1
Кирай
21
Корчмар
23
Юхас
0
Ванчак
15
Хайнал
8
Варга
9
Коман
6
Элек
7
Шандор
8
Сабич
9
Пришкин
3-5-1-1
1
Отто
3
Мойсандер
4
Тойвио
22
Райтала
21
Хямяляйнен
19
Ринг
14
Спарв
7
Еременко
13
Аркивуо
0
Вейринен
9
Форсселл
7
Шандор
7
Джуджак
7
Джуджак
7
Шандор
9
Пришкин
16
Вадоч
16
Вадоч
9
Пришкин
15
Хайнал
18
Штибер
18
Штибер
15
Хайнал
9
Форсселл
20
Фурухольм
20
Фурухольм
9
Форсселл
13
Аркивуо
5
Лампи
5
Лампи
13
Аркивуо
21
Хямяляйнен
10
Пукки
10
Пукки
21
Хямяляйнен
Остались в запасе
Венгрия
Финляндия
17
Пал Лазар
ЦЗ
22
Адам Богдан
ВР
0
Жолтан Липтак
ЦЗ
14
Петер Халмоши
ЛП
Главный тренер
Шандор Эгервари
1
Лукаш Градецки
ВР
0
Маркус Халсти
ЦП
18
Даниель Сьолунд
ЦП
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Остались в запасе
17
Пал Лазар
ЦЗ
22
Адам Богдан
ВР
0
Жолтан Липтак
ЦЗ
14
Петер Халмоши
ЛП
Остались в запасе
1
Лукаш Градецки
ВР
0
Маркус Халсти
ЦП
18
Даниель Сьолунд
ЦП
Главный тренер
Шандор Эгервари
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Статистика матча Венгрия - Финляндия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, 5 тур
Грузия
- : -
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия
3 : 1
09.06.2026
Казахстан
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
- : -
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Лига наций, 1 тур
Сан-Марино
0 : 7
26.09.2026
Финляндия
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия
2 : 1
05.06.2026
Финляндия
Информация о матче
Стадион:
Пушкаш Арена
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