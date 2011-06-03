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Расписание матчей
Евро-2024
Сан-Марино - Финляндия
Сан-Марино - Финляндия: обзор матча 03 июня 2011
Сан-Марино
03.06.2011, пятница, 22:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа E, 7 тур
0 : 1
Завершен
Финляндия
41'
М. Форсселл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Марино - Финляндия
Замена
Б. Садик
️️️️
М. Форсселл
Замена
С. Баччиокки
️️️️
Ф. Витаиоли
Замена
Д. Сьолунд
️️️️
П. Хетемай
Замена
П. Монтанья
️️️️
М. Витаиоли
Желтая карточка
Д. Симончини
Замена
М. Берретти
️️️️
П. Мацца
Замена
️️️️
А. Еременко
Желтая карточка
А. Делла Валле
ГОЛ! 0:1!
М. Форсселл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Марино
23
Альдо Симончини
ВР
18
Пьер-Филиппо Мацца
ЦЗ
6
Давиде Симончини
ЦЗ
4
Фабио Витаиоли
ЦЗ
13
Алессандро Делла Валле
ЦЗ
0
Фабио Боллини
ЦП
20
Дамиано Ваннуччи
ЦП
14
Микеле Червеллини
ЦП
0
Мануэль Марани
ЦФ
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
20
Анди Сельва
ЦФ
Главный тренер
Джанпаоло Мацца
Финляндия
1
Лукаш Градецки
ВР
2
Петри Пасанен
ЛЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
3
Никлас Мойсандер
ЦЗ
5
Вели Лампи
ЦЗ
21
Каспер Хямяляйнен
ЦП
6
Алексей Еременко
ЦП
8
Перпарим Хетемай
ЦП
0
Мика Вейринен
АП
15
Маркус Хейккинен
ПП
9
Микаэль Форсселл
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Сан-Марино
13
Симоне Баччиокки
ЦЗ
0
Майколь Берретти
ЦЗ
0
Маттео Бульи
ЦП
0
Паоло Монтанья
ЦФ
Финляндия
18
Даниель Сьолунд
ЦП
14
Тим Спарв
ЦП
9
Берат Садик
ЦФ
4-3-3
23
Симончини
18
Мацца
4
Витаиоли
13
Делла Валле
6
Симончини
0
Боллини
20
Ваннуччи
14
Червеллини
20
Сельва
7
Витаиоли
0
Марани
4-4-1-1
1
Градецки
22
Райтала
3
Мойсандер
5
Лампи
2
Пасанен
15
Хейккинен
6
Еременко
8
Хетемай
21
Хямяляйнен
0
Вейринен
9
Форсселл
7
Витаиоли
0
Монтанья
0
Монтанья
7
Витаиоли
4
Витаиоли
13
Баччиокки
13
Баччиокки
4
Витаиоли
18
Мацца
0
Берретти
0
Берретти
18
Мацца
8
Хетемай
18
Сьолунд
18
Сьолунд
8
Хетемай
9
Форсселл
9
Садик
9
Садик
9
Форсселл
Остались в запасе
Сан-Марино
Финляндия
0
Маттео Бульи
ЦП
Главный тренер
Джанпаоло Мацца
14
Тим Спарв
ЦП
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Остались в запасе
0
Маттео Бульи
ЦП
Остались в запасе
14
Тим Спарв
ЦП
Главный тренер
Джанпаоло Мацца
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Статистика матча Сан-Марино - Финляндия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
- : -
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Лига наций, 1 тур
Сан-Марино
0 : 7
26.09.2026
Финляндия
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
2 : 1
09.06.2026
Сан-Марино
Финляндия
Лига наций, 5 тур
Албания
- : -
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Лига наций, 1 тур
Сан-Марино
0 : 7
26.09.2026
Финляндия
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия
2 : 1
05.06.2026
Финляндия
Информация о матче
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