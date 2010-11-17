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Расписание матчей
Евро-2024
Финляндия - Сан-Марино
Финляндия - Сан-Марино: обзор матча 17 ноября 2010
Финляндия
17.11.2010, среда, 19:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа E, 5 тур
8 : 0
Завершен
Сан-Марино
39'
М. Вейринен
49'
К. Хямяляйнен
51'
М. Форсселл
59'
Д. Сьолунд
67'
К. Хямяляйнен
71'
Я. Литманен (П)
73'
Р. Порокара
78'
М. Форсселл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Финляндия - Сан-Марино
Желтая карточка
Р. Еременко
Желтая карточка
А. Сельва
Замена
Ш. Куки
️️️️
А. Еременко
Замена
М. Марани
️️️️
П. Монтанья
ГОЛ! 8:0!
М. Форсселл
ГОЛ! 7:0!
Р. Порокара
Замена
Д. Ваннуччи
️️️️
Ф. Витаиоли
ГОЛ с пенальти! 6:0!
Я. Литманен
Желтая карточка
Н. Албани
Замена
Р. Порокара
️️️️
К. Хямяляйнен
Замена
А. Делла Валле
️️️️
М. Берретти
ГОЛ! 5:0!
К. Хямяляйнен
ГОЛ! 4:0!
Д. Сьолунд
ГОЛ! 3:0!
М. Форсселл
ГОЛ! 2:0!
К. Хямяляйнен
Замена
Я. Литманен
️️️️
Д. Сьолунд
ГОЛ! 1:0!
М. Вейринен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Финляндия
1
Отто
ВР
2
Петри Пасанен
ЛЗ
3
Никлас Мойсандер
ЦЗ
5
Вели Лампи
ЦЗ
21
Каспер Хямяляйнен
ЦП
6
Алексей Еременко
ЦП
18
Даниель Сьолунд
ЦП
7
Роман Еременко
ЦП
0
Мика Вейринен
АП
15
Маркус Хейккинен
ПП
9
Микаэль Форсселл
ЦФ
Главный тренер
Олли Хуттунен
Сан-Марино
23
Альдо Симончини
ВР
0
Никола Албани
ЦЗ
0
Майколь Берретти
ЦЗ
4
Фабио Витаиоли
ЦЗ
13
Алессандро Делла Валле
ЦЗ
0
Маттео Бульи
ЦП
8
Маттео Коппини
ЦП
14
Микеле Червеллини
ЦП
0
Паоло Монтанья
ЦФ
20
Анди Сельва
ЦФ
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
Главный тренер
Джанпаоло Мацца
Финляндия
17
Рони Порокара
ЛП
14
Тим Спарв
ЦП
10
Яри Литманен
АП
18
Шефки Куки
АП
Сан-Марино
6
Алекс Делла Валле
ЦЗ
0
Фабио Боллини
ЦП
20
Дамиано Ваннуччи
ЦП
0
Мануэль Марани
ЦФ
3-5-1-1
1
Отто
2
Пасанен
5
Лампи
3
Мойсандер
21
Хямяляйнен
6
Еременко
18
Сьолунд
7
Еременко
15
Хейккинен
0
Вейринен
9
Форсселл
4-3-3
23
Симончини
0
Берретти
4
Витаиоли
13
Делла Валле
0
Албани
0
Бульи
8
Коппини
14
Червеллини
7
Витаиоли
20
Сельва
0
Монтанья
21
Хямяляйнен
17
Порокара
17
Порокара
21
Хямяляйнен
18
Сьолунд
10
Литманен
10
Литманен
18
Сьолунд
6
Еременко
18
Куки
18
Куки
6
Еременко
4
Витаиоли
20
Ваннуччи
20
Ваннуччи
4
Витаиоли
0
Монтанья
0
Марани
0
Марани
0
Монтанья
0
Берретти
6
Делла Валле
6
Делла Валле
0
Берретти
Остались в запасе
Финляндия
Сан-Марино
14
Тим Спарв
ЦП
Главный тренер
Олли Хуттунен
0
Фабио Боллини
ЦП
Главный тренер
Джанпаоло Мацца
Остались в запасе
14
Тим Спарв
ЦП
Остались в запасе
0
Фабио Боллини
ЦП
Главный тренер
Олли Хуттунен
Главный тренер
Джанпаоло Мацца
Статистика матча Финляндия - Сан-Марино
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Финляндия
Лига наций, 5 тур
Албания
- : -
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Лига наций, 1 тур
Сан-Марино
0 : 7
26.09.2026
Финляндия
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия
2 : 1
05.06.2026
Финляндия
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
- : -
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Лига наций, 1 тур
Сан-Марино
0 : 7
26.09.2026
Финляндия
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
2 : 1
09.06.2026
Сан-Марино
Информация о матче
Главный судья:
Радек Матейек
(Петрвальд)
Стадион:
Олимпик Стэдиум
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