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Евро-2024
Финляндия - Молдова
Финляндия - Молдова: обзор матча 02 сентября 2011
Финляндия
02.09.2011, пятница, 19:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа E, 9 тур
4 : 1
Завершен
Молдова
11'
К. Хямяляйнен
43'
К. Хямяляйнен
52'
М. Форсселл (П)
71'
И. Армаш (АГ)
85'
С. Алексеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Финляндия - Молдова
ГОЛ! 4:1!
С. Алексеев
Пас отдал
А. Кептине
Желтая карточка
П. Хетемай
Замена
Т. Фурухольм
️️️️
К. Хямяляйнен
Замена
М. Вейринен
️️️️
А. Ринг
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
И. Армаш
Желтая карточка
И. Армаш
Замена
С. Алексеев
️️️️
Г. Овсяников
Желтая карточка
Е. Чеботару
Замена
Т. Пукки
️️️️
Д. Сьолунд
Замена
В. Бордиян
️️️️
А. Дорош
Замена
А. Кептине
️️️️
А. Суворов
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. Форсселл
Желтая карточка
А. Дорош
Желтая карточка
А. Суворов
ГОЛ! 2:0!
К. Хямяляйнен
Пас отдал
Д. Сьолунд
ГОЛ! 1:0!
К. Хямяляйнен
Пас отдал
М. Форсселл
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Финляндия
1
Лукаш Градецки
ВР
3
Никлас Мойсандер
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
18
Даниель Сьолунд
ЦП
7
Роман Еременко
ЦП
8
Перпарим Хетемай
ЦП
19
Александер Ринг
ЦП
13
Кари Аркивуо
ЦП
21
Каспер Хямяляйнен
ЦП
9
Микаэль Форсселл
ЦФ
Главный тренер
Олли Хуттунен
Молдова
23
Николай Каланча
ВР
4
Виктор Головатенко
ЛЗ
0
Алексей Савинов
ЦЗ
2
Игорь Армаш
ЦЗ
6
Александр Епуряну
ЦЗ
18
Денис Змеу
ЦП
0
Вадим Борец
ЦП
11
Александр Суворов
ЦП
9
Евгений Чеботару
ЦП
15
Анатолий Дорош
ЦФ
14
Георгий Овсяников
ЦФ
Главный тренер
Лилиан Попеску
Финляндия
12
Вилле Валлен
ВР
2
Петри Пасанен
ЛЗ
0
Маркус Халсти
ЦП
14
Тим Спарв
ЦП
0
Мика Вейринен
АП
20
Тимо Фурухольм
ЦФ
10
Теему Пукки
ЦФ
Молдова
0
Артем Гайдукевич
ВР
0
Виталий Бордиян
ЦЗ
20
Петру Рацу
ЦЗ
6
Юлиан Ерхан
ЦЗ
0
Анатолий Кептине
ЦП
7
Игорь Цыгырлаш
ЦФ
0
Сергей Алексеев
ЦФ
3-5-1-1
1
Градецки
3
Мойсандер
4
Тойвио
22
Райтала
8
Хетемай
19
Ринг
13
Аркивуо
21
Хямяляйнен
7
Еременко
18
Сьолунд
9
Форсселл
4-4-2
23
Каланча
0
Савинов
2
Армаш
6
Епуряну
4
Головатенко
0
Борец
11
Суворов
9
Чеботару
18
Змеу
14
Овсяников
15
Дорош
21
Хямяляйнен
20
Фурухольм
20
Фурухольм
21
Хямяляйнен
19
Ринг
0
Вейринен
0
Вейринен
19
Ринг
18
Сьолунд
10
Пукки
10
Пукки
18
Сьолунд
11
Суворов
0
Кептине
0
Кептине
11
Суворов
15
Дорош
0
Бордиян
0
Бордиян
15
Дорош
14
Овсяников
0
Алексеев
0
Алексеев
14
Овсяников
Остались в запасе
Финляндия
Молдова
12
Вилле Валлен
ВР
2
Петри Пасанен
ЛЗ
0
Маркус Халсти
ЦП
14
Тим Спарв
ЦП
Главный тренер
Олли Хуттунен
0
Артем Гайдукевич
ВР
20
Петру Рацу
ЦЗ
6
Юлиан Ерхан
ЦЗ
7
Игорь Цыгырлаш
ЦФ
Главный тренер
Лилиан Попеску
Остались в запасе
12
Вилле Валлен
ВР
2
Петри Пасанен
ЛЗ
0
Маркус Халсти
ЦП
14
Тим Спарв
ЦП
Остались в запасе
0
Артем Гайдукевич
ВР
20
Петру Рацу
ЦЗ
6
Юлиан Ерхан
ЦЗ
7
Игорь Цыгырлаш
ЦФ
Главный тренер
Олли Хуттунен
Главный тренер
Лилиан Попеску
Статистика матча Финляндия - Молдова
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Финляндия
Лига наций, 5 тур
Албания
- : -
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Лига наций, 1 тур
Сан-Марино
0 : 7
26.09.2026
Финляндия
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия
2 : 1
05.06.2026
Финляндия
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
- : -
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Товарищеские матчи. Сборные
Армения
1 : 1
09.06.2026
Молдова
Информация о матче
Стадион:
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