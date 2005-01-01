Введите ваш ник на сайте
€ 150 тыс

Никита Лобов - новости

Рубин
21 июля 2005 (20), Санкт-Петербург
#98 | Защитник
186 см
Россия
Статистика Новости
Фото «Рубин» выкупил защитника «Зенита»
29 августа
2
«Рубин» близок к покупке защитника «Зенита»: подробности
27 августа
7
Два клуба РПЛ претендуют на игрока «Зенита»
23 августа
1
Семак рассказал, почему футболисты «Зенита» играли за «Войводину» в товарищеском матче
14 июля
Видео В «Зените» отреагировали на необычную травму молодого игрока
26 июня
1
Капитан «Зенита-2» получил редкую бытовую травму: подробности
26 июня
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
