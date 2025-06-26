В «Зените» отреагировали на необычную травму молодого игрока

Пресс-служба академии «Зенита» опубликовала шуточное видео.

В ролике защитник Никита Лобов осторожно сливает горячую воду из кастрюли в раковину, после чего произносит фразу: «Люблю готовить».

Это реакция на недавний инцидент с участием Лобова. 19-летний капитан «Зенита-2» дома уронил себе на ногу кастрюлю с горячими макаронами. В итоге он получил ожог голеностопа и ушиб пальцев.

Из-за бытовой травмы молодой игрок пропустил товарищеский матч с «Балтикой» и неделю тренировок.