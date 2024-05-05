Никита Лобов - статистика
#57 | Защитник
|Имя
|Никита
|Отчество
|Константинович
|Фамилия
|Лобов
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Санкт-Петербург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 июля 2005 (19 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Никита
|Отчество
|Константинович
|Фамилия
|Лобов
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Санкт-Петербург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 июля 2005 (19 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит-2
|14
|0
|1
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.07.2024
|1' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:4
|Спартак-2 (Москва)
|37' 63'
|25.06.2024
|1' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:0
|Тверь (Тверь)
|16'
|19.06.2024
|1' -90'
|Звезда (Санкт-Петербург)
|1:4
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|13.06.2024
|1' -82'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:1
|Родина-М (Москва)
|07.06.2024
|1' -90'
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|0:0
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|01.06.2024
|1' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|3:3
|Балтика-БФУ (Калининград)
|26.05.2024
|1' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|0:3
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|19.05.2024
|1' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|2:1
|Енисей-М (Красноярск)
|12.05.2024
|1' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|1:0
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|05.05.2024
|1' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:0
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|90'
|28.04.2024
|1' -90'
|Чертаново (Москва)
|2:1
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|14'
|21.04.2024
|1' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|2:1
|Динамо Вг (Вологда)
|13.04.2024
|1' -90'
|Динамо-2 (Москва)
|1:0
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|06.04.2024
|1' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|5:0
|Леон Сатурн (Раменское)
|80'