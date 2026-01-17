Введите ваш ник на сайте
Чайка
Никита Павлов
Трансферы
€ 75 тыс
Никита Павлов - трансферы
Чайка
5 января 2003 (23)
#35 | Вратарь
184 см
Россия
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
17.01.26 / 31.12.26
Родина-2
Чайка
Свободный агент
18.07.24 / 17.01.26
Родина-М
Родина-2
?
01.07.23 / 18.07.24
Родина-2
Родина-М
?
22.04.22 / 01.07.23
Динамо-2
Родина-2
Свободный агент
