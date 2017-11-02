Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Витесс - Зюлте-Варегем
Витесс - Зюлте-Варегем: обзор матча 02 ноября 2017
Витесс
02.11.2017, четверг, 23:05
Лига Европы, группа K, 4 тур
0 : 2
Завершен
Зюлте-Варегем
3'
М. Бодри
70'
О. Кайя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витесс - Зюлте-Варегем
70'
ГОЛ! 0:2!
О. Кайя
Пас отдал
С. Копман
Желтая карточка
Т. Брунс
66'
Желтая карточка
Т. Матавж
54'
Вторая желтая
А. Бюттнер
52'
Желтая карточка
А. Бюттнер
34'
Желтая карточка
Л. Кастаньос
20'
Желтая карточка
М. Маунт
19'
3'
ГОЛ! 0:1!
М. Бодри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
22
Ремко Пасвер
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
17
Тхулани Сереро
ЦП
10
Томас Брунс
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Милот Рашица
ПВ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
3
Марвин Бодри
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
43
Сандер Копман
ЦП
10
Онур Кайя
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
8
Гертьян Де Метс
ЦП
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
43
Лассана Файе
ЦЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
44
Чарли Колкетт
ЦП
25
Наварон Фор
АП
9
Тим Матавж
ЦФ
Зюлте-Варегем
1
Никола Леали
ВР
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
20
Григорис Кастанос
ЦП
29
Алессандро Кордаро
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
4-2-2-2
22
Пасвер
28
Бюттнер
4
Кашия
3
Миазга
25
Дабо
17
Сереро
10
Брунс
7
Маунт
7
Рашица
30
Линссен
9
Кастаньос
3-5-1
69
Бостин
14
Уолш
3
Бодри
2
Де Фаув
43
Копман
14
де Паув
4
де Сар
8
Де Метс
10
Кайя
99
Олаинка
Остались в запасе
Витесс
Зюлте-Варегем
25
Наварон Фор
АП
1
Йерун Хувен
ВР
43
Лассана Файе
ЦЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
44
Чарли Колкетт
ЦП
9
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
20
Григорис Кастанос
ЦП
1
Никола Леали
ВР
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
29
Алессандро Кордаро
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Остались в запасе
25
Наварон Фор
АП
1
Йерун Хувен
ВР
43
Лассана Файе
ЦЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
44
Чарли Колкетт
ЦП
9
Тим Матавж
ЦФ
Остались в запасе
20
Григорис Кастанос
ЦП
1
Никола Леали
ВР
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
29
Алессандро Кордаро
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Статистика матча Витесс - Зюлте-Варегем
5
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
- : -
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Андерлехт
3 : 0
19.09.2026
Зюлте-Варегем
Информация о матче
Стадион:
Гелредом
Новости команд
Все
Витесс
Зюлте-Варегем
«Голландцы были в шоке»: Караваев рассказал, как Слуцкий «напихал» ему в «Витессе»
2024.08.14 12:59
1
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
Бывший клуб Слуцкого находится на грани потери профессионального статуса
2024.06.25 15:51
1
Бывший клуб Слуцкого жестко наказали за несоответствие правилам лицензирования
2024.04.19 20:16
«Голландцы были в шоке»: Караваев рассказал, как Слуцкий «напихал» ему в «Витессе»
2024.08.14 12:59
1
Бывший клуб Слуцкого находится на грани потери профессионального статуса
2024.06.25 15:51
1
Бывший клуб Слуцкого жестко наказали за несоответствие правилам лицензирования
2024.04.19 20:16
«Локомотив» пополнился боснийским форвардом
2024.01.31 12:44
1
«Локомотив» анонсировал трансфер в стиле «Зенита»
2024.01.31 11:57
2
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
2022.08.29 16:21
3
«Урал» не смог договориться о трансфере Игнатьева. Он был готов пойти на понижение зарплаты
2021.09.21 09:28
4
Агент Игнатьева: «От «Зюлте-Варегем» заинтересованность действительно есть»
2021.08.19 10:22
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+