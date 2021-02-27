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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - Венло
Витесс - Венло: обзор матча 27 февраля 2021
Витесс
27.02.2021, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 24 тур
4 : 1
Завершен
Венло
3'
Л. Опенда
57'
Р. Базур
75'
С. Тронстад
82'
С. Тронстад
19'
Г. Якумакис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витесс - Венло
Замена
П. Вруг
️️️️
М. Беро
85'
Замена
Т. Брунс
️️️️
С. Тронстад
85'
ГОЛ! 4:1!
С. Тронстад
Пас отдал
М. Беро
82'
Замена
У. Дарфалу
️️️️
Л. Опенда
80'
Замена
Т. Хайек
️️️️
Р. Базур
80'
79'
Замена
S. Janssen
️️️️
М. Шабани
79'
Замена
Я. Ремер
️️️️
З. Машаш
ГОЛ! 3:1!
С. Тронстад
Пас отдал
Р. Базур
75'
65'
Замена
J. Arias
️️️️
T. Hunte
ГОЛ! 2:1!
Р. Базур
Пас отдал
М. Беро
57'
19'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Якумакис
ГОЛ! 1:0!
Л. Опенда
Пас отдал
А. Броя
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
22
Ремко Пасвер
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
17
Луа Опенда
ЦФ
27
Армандо Броя
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Венло
1
Thorsten Kirschbaum
ВР
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
5
Рой Гелми
ЦЗ
33
Тобиас Пахоник
ЦЗ
29
Зинедин Машаш
ЦП
77
Christos Donis
ЦП
8
Danny Post
ЦП
37
Меритан Шабани
АП
27
Torino Hunte
ЦФ
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
10
Томас Брунс
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
18
Хилари Гонг
ПВ
39
Ноа Огайо
ЦФ
27
Idrissa Toure
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
Венло
30
Делано ван Крой
ВР
7
Lukas Schmitz
ЦЗ
5
Arjan Swinkels
ЦЗ
38
Яхкуро Ремер
ПВ
0
G. Hupperts
ЦФ
0
J. John
ЦФ
25
Jafar Arias
ЦФ
15
S. Janssen
ЦФ
23
Nezar S'rifi
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
42
Lars Nabbe
ЦФ
22
Bram Verbong
ЦФ
4-3-1-2
22
Пасвер
32
Виттек
14
Расмуссен
5
Дехи
2
Даса
6
Тронстад
23
Базур
22
Беро
6
Таннан
27
Броя
17
Опенда
3-3-1-3
1
5
5
Гелми
33
Пахоник
29
Машаш
77
8
37
Шабани
7
Якумакис
5
27
6
Тронстад
10
Брунс
10
Брунс
6
Тронстад
23
Базур
37
Хайек
37
Хайек
23
Базур
22
Беро
8
Вруг
8
Вруг
22
Беро
17
Опенда
9
Дарфалу
9
Дарфалу
17
Опенда
29
Машаш
38
Ремер
38
Ремер
29
Машаш
27
25
25
27
37
Шабани
15
15
37
Шабани
Остались в запасе
Витесс
Венло
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
39
Ноа Огайо
ЦФ
18
Хилари Гонг
ПВ
27
Idrissa Toure
ЦФ
23
Дан Хейсман
АП
5
Доминик Ороз
ЦЗ
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
1
Йерун Хувен
ВР
Главный тренер
Эдвард Стеринг
0
G. Hupperts
ЦФ
0
J. John
ЦФ
23
Nezar S'rifi
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
42
Lars Nabbe
ЦФ
22
Bram Verbong
ЦФ
30
Делано ван Крой
ВР
7
Lukas Schmitz
ЦЗ
5
Arjan Swinkels
ЦЗ
Остались в запасе
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
39
Ноа Огайо
ЦФ
18
Хилари Гонг
ПВ
27
Idrissa Toure
ЦФ
23
Дан Хейсман
АП
5
Доминик Ороз
ЦЗ
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
1
Йерун Хувен
ВР
Остались в запасе
0
G. Hupperts
ЦФ
0
J. John
ЦФ
23
Nezar S'rifi
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
42
Lars Nabbe
ЦФ
22
Bram Verbong
ЦФ
30
Делано ван Крой
ВР
7
Lukas Schmitz
ЦЗ
5
Arjan Swinkels
ЦЗ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Статистика матча Витесс - Венло
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Венло
Голландия. Эредивизие
Алмере Сити
0 : 0
03.06.2023
Венло
Голландия. Эредивизие
Виллем II
0 : 0
27.05.2023
Венло
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Венло
0 : 4
16.05.2021
Эммен
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Аякс
3 : 1
13.05.2021
Венло
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Венло
3 : 3
08.05.2021
РКС Ваалвейк
Информация о матче
Стадион:
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