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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Вадуц - Уйпешт
Вадуц - Уйпешт: обзор матча 29 июля 2021
Вадуц
29.07.2021, четверг, 19:00
Лига конференций, 2 раунд
1 : 3
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Уйпешт
7'
К. Добрас
29'
T. Lamine Junior (П)
47'
Г. Беридзе
85'
В. Оново
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вадуц - Уйпешт
90'
Замена
С. Евтоски
️️️️
В. Оново
89'
Замена
P. Szakály
️️️️
N. Mitrović
88'
Замена
M. Katona
️️️️
N. Antonov
87'
Замена
А. Чонгваи
️️️️
Z. Stieber
85'
ГОЛ! 1:3!
В. Оново
Замена
Ф. Саглам
️️️️
E. Ibrisimovic
83'
81'
Желтая карточка
А. Диаби
Замена
E. Ibrisimovic
️️️️
К. Добрас
76'
71'
Замена
K. Simon
️️️️
B. Pauljević
Замена
N. Hug
️️️️
L. Obexer
65'
Замена
Д. Джокич
️️️️
М. Суттер
65'
Замена
G. Luchinger
️️️️
М. Ди Джусто
65'
47'
ГОЛ! 1:2!
Г. Беридзе
Пас отдал
T. Lamine Junior
29'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
T. Lamine Junior
Желтая карточка
L. Obexer
28'
ГОЛ! 1:0!
К. Добрас
Пас отдал
М. Гаич
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вадуц
1
Бенджамин Бюхель
ВР
2
Жоэль Шмид
ЦФ
9
Мануэль Суттер
ЦФ
10
Тунахан Чичек
ЦФ
21
Linus Obexer
ЦФ
11
Маттео Ди Джусто
ЦФ
14
Милан Гаич
ЦФ
30
Кристиан Добрас
ЦФ
19
Дарио Ульрих
ЦФ
6
Денис Симани
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
Главный тренер
Джорджо Контини
Уйпешт
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
5
Georgios Koutroubis
ЦЗ
7
Гиорги Беридзе
ЛВ
25
Filip Pajović
ЦФ
58
Tall Lamine Junior
ЦФ
7
Zoltán Stieber
ЦФ
3
Nemanja Antonov
ЦФ
22
Nikola Mitrović
ЦФ
29
Винсент Оново
ЦФ
49
Branko Pauljević
ЦФ
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
Вадуц
12
Юстин Оспельт
ВР
0
S. Santin
ЦП
22
Nico Hug
ЦФ
37
Elvin Ibrisimovic
ЦФ
9
Ферхат Саглам
ЦФ
19
Деян Джокич
ЦФ
35
Yago Gomes
ЦФ
0
G. Luchinger
ЦФ
24
Седрик Гассер
ЦФ
43
Кевин Иодисе
ЦФ
0
F. Rahimi
ЦФ
42
Джон Шанде
ЦФ
Уйпешт
23
Dávid Banai
ЦФ
34
Zoltán Tomori
ЦФ
62
Dominik László Kovács
ЦФ
14
Арон Чонгваи
ЦФ
15
Miroslav Bjeloš
ЦФ
77
Matyas Katona
ЦФ
47
Márk Mucsanyi
ЦФ
45
Стефан Евтоски
ЦФ
55
Péter Szakály
ЦФ
7
Krisztián Simon
ЦФ
9
Fernando Viana
ЦФ
15
Yohan Croizet
ЦФ
5
1
Бюхель
30
Добрас
25
6
Симани
19
Ульрих
14
Гаич
2-1-5
62
Кастрати
5
7
Беридзе
3
15
Диаби
49
29
Оново
22
21
22
22
21
30
Добрас
37
37
30
Добрас
9
Саглам
9
Саглам
9
Суттер
19
Джокич
19
Джокич
9
Суттер
11
Ди Джусто
0
0
11
Ди Джусто
7
14
Чонгваи
14
Чонгваи
7
3
77
77
3
29
Оново
45
Евтоски
45
Евтоски
29
Оново
22
55
55
22
49
7
7
49
Остались в запасе
Вадуц
Уйпешт
12
Юстин Оспельт
ВР
0
S. Santin
ЦП
35
Yago Gomes
ЦФ
24
Седрик Гассер
ЦФ
43
Кевин Иодисе
ЦФ
0
F. Rahimi
ЦФ
42
Джон Шанде
ЦФ
Главный тренер
Джорджо Контини
23
Dávid Banai
ЦФ
34
Zoltán Tomori
ЦФ
62
Dominik László Kovács
ЦФ
15
Miroslav Bjeloš
ЦФ
47
Márk Mucsanyi
ЦФ
9
Fernando Viana
ЦФ
15
Yohan Croizet
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
Остались в запасе
12
Юстин Оспельт
ВР
0
S. Santin
ЦП
35
Yago Gomes
ЦФ
24
Седрик Гассер
ЦФ
43
Кевин Иодисе
ЦФ
0
F. Rahimi
ЦФ
42
Джон Шанде
ЦФ
Остались в запасе
23
Dávid Banai
ЦФ
34
Zoltán Tomori
ЦФ
62
Dominik László Kovács
ЦФ
15
Miroslav Bjeloš
ЦФ
47
Márk Mucsanyi
ЦФ
9
Fernando Viana
ЦФ
15
Yohan Croizet
ЦФ
Главный тренер
Джорджо Контини
Главный тренер
Небойша Вигневич
Статистика матча Вадуц - Уйпешт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
МТК
- : -
28.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Уйпешт
0 : 0
21.11.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Уйпешт
2 : 1
01.11.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Дьер
1 : 0
24.10.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Уйпешт
0 : 1
17.10.2026
Академия Пушкаша
Информация о матче
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