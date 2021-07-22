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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Уйпешт - Вадуц
Уйпешт - Вадуц: обзор матча 22 июля 2021
Уйпешт
22.07.2021, четверг, 22:00
Лига конференций, 2 раунд
2 : 1
Ответный матч – 3 : 1
Завершен
Вадуц
7'
Z. Stieber
64'
T. Lamine Junior
81'
Т. Чичек
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Уйпешт - Вадуц
Желтая карточка
N. Mitrović
90'
+2
Желтая карточка
F. Viana
90'
81'
ГОЛ! 2:1!
Т. Чичек
79'
Замена
E. Ibrisimovic
️️️️
М. Ди Джусто
Замена
K. Simon
️️️️
B. Pauljević
77'
Замена
F. Viana
️️️️
T. Lamine Junior
77'
Замена
P. Szakály
️️️️
Z. Stieber
71'
66'
Замена
Т. Чичек
️️️️
С. Гассер
65'
Замена
М. Суттер
️️️️
Д. Джокич
ГОЛ! 2:0!
T. Lamine Junior
64'
63'
Желтая карточка
G. Luchinger
59'
Замена
G. Luchinger
️️️️
К. Добрас
Желтая карточка
Г. Беридзе
53'
53'
Желтая карточка
Ж. Шмид
46'
Замена
L. Obexer
️️️️
N. Hug
Желтая карточка
T. Lamine Junior
40'
35'
Желтая карточка
N. Hug
ГОЛ! 1:0!
Z. Stieber
Пас отдал
Г. Беридзе
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уйпешт
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
5
Georgios Koutroubis
ЦЗ
7
Гиорги Беридзе
ЛВ
7
Zoltán Stieber
ЦФ
23
Dávid Banai
ЦФ
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
49
Branko Pauljević
ЦФ
29
Винсент Оново
ЦФ
22
Nikola Mitrović
ЦФ
3
Nemanja Antonov
ЦФ
58
Tall Lamine Junior
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
Вадуц
1
Бенджамин Бюхель
ВР
19
Дарио Ульрих
ЦФ
6
Денис Симани
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
2
Жоэль Шмид
ЦФ
14
Милан Гаич
ЦФ
24
Седрик Гассер
ЦФ
30
Кристиан Добрас
ЦФ
22
Nico Hug
ЦФ
11
Маттео Ди Джусто
ЦФ
19
Деян Джокич
ЦФ
Главный тренер
Джорджо Контини
Уйпешт
9
Fernando Viana
ЦФ
25
Filip Pajović
ЦФ
34
Zoltán Tomori
ЦФ
14
Арон Чонгваи
ЦФ
55
Péter Szakály
ЦФ
15
Miroslav Bjeloš
ЦФ
77
Matyas Katona
ЦФ
4
Csanád Fehér
ЦФ
62
Dominik László Kovács
ЦФ
45
Стефан Евтоски
ЦФ
47
Márk Mucsanyi
ЦФ
7
Krisztián Simon
ЦФ
Вадуц
12
Юстин Оспельт
ВР
0
S. Santin
ЦП
42
Джон Шанде
ЦФ
0
F. Rahimi
ЦФ
43
Кевин Иодисе
ЦФ
0
G. Luchinger
ЦФ
21
Linus Obexer
ЦФ
9
Мануэль Суттер
ЦФ
37
Elvin Ibrisimovic
ЦФ
10
Тунахан Чичек
ЦФ
9
Ферхат Саглам
ЦФ
35
Yago Gomes
ЦФ
2-1-5
62
Кастрати
5
7
Беридзе
29
Оново
58
3
22
49
5
1
Бюхель
24
Гассер
19
Джокич
11
Ди Джусто
22
30
Добрас
58
9
9
58
7
55
55
7
49
7
7
49
30
Добрас
0
0
30
Добрас
22
21
21
22
19
Джокич
9
Суттер
9
Суттер
19
Джокич
11
Ди Джусто
37
37
11
Ди Джусто
24
Гассер
10
Чичек
10
Чичек
24
Гассер
Остались в запасе
Уйпешт
Вадуц
25
Filip Pajović
ЦФ
34
Zoltán Tomori
ЦФ
14
Арон Чонгваи
ЦФ
15
Miroslav Bjeloš
ЦФ
77
Matyas Katona
ЦФ
4
Csanád Fehér
ЦФ
62
Dominik László Kovács
ЦФ
45
Стефан Евтоски
ЦФ
47
Márk Mucsanyi
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
12
Юстин Оспельт
ВР
0
S. Santin
ЦП
42
Джон Шанде
ЦФ
0
F. Rahimi
ЦФ
43
Кевин Иодисе
ЦФ
9
Ферхат Саглам
ЦФ
35
Yago Gomes
ЦФ
Главный тренер
Джорджо Контини
Остались в запасе
25
Filip Pajović
ЦФ
34
Zoltán Tomori
ЦФ
14
Арон Чонгваи
ЦФ
15
Miroslav Bjeloš
ЦФ
77
Matyas Katona
ЦФ
4
Csanád Fehér
ЦФ
62
Dominik László Kovács
ЦФ
45
Стефан Евтоски
ЦФ
47
Márk Mucsanyi
ЦФ
Остались в запасе
12
Юстин Оспельт
ВР
0
S. Santin
ЦП
42
Джон Шанде
ЦФ
0
F. Rahimi
ЦФ
43
Кевин Иодисе
ЦФ
9
Ферхат Саглам
ЦФ
35
Yago Gomes
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
Главный тренер
Джорджо Контини
Статистика матча Уйпешт - Вадуц
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
МТК
- : -
28.11.2026
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Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Уйпешт
0 : 0
21.11.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Уйпешт
2 : 1
01.11.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Дьер
1 : 0
24.10.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Уйпешт
0 : 1
17.10.2026
Академия Пушкаша
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Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
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Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
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