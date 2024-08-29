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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
УЭ Санта-Колома - Викингур
УЭ Санта-Колома - Викингур: обзор матча 29 августа 2024
УЭ Санта-Колома
29.08.2024, четверг, 21:00
Лига конференций, 4 раунд
0 : 0
Первый матч – 0 : 5
Завершен
Викингур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол УЭ Санта-Колома - Викингур
76'
Желтая карточка
Н. Хансен
69'
Желтая карточка
D. Berg Jónsson
67'
Замена
D. Berg Jónsson
️️️️
G. Thórdarson
53'
Желтая карточка
Г. Ватнхамар
Желтая карточка
А. Мохедано
50'
46'
Замена
Т. Ибрахимагич
️️️️
К. Фридлейфур Гуннарссон
14'
Желтая карточка
G. Thórdarson
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
УЭ Санта-Колома
1
Juanpe Navarro
ВР
14
Хесус Рубио
ЦЗ
48
Chete
ЦЗ
20
Eric Ruiz
ЦЗ
3
Marcos Blasco
ЦЗ
6
Miguel López
ЦЗ
19
Pablo Molina
ЦП
6
Youssef El Ghazoui
ЦП
27
Bilal El Bakkali
ЦП
7
Jorge Bolivar
ЦП
11
David Virgili Fernandez
ЦФ
Викингур
1
Ингвар Йонссон
ВР
6
Гуннар Ватнхамар
ЛЗ
4
Оливер Экрот
ЦЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
22
Карл Фридлейфур Гуннарссон
ПЗ
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
8
Виктор Эрлигур Андрасон
ОП
23
Gísli Thórdarson
ЦП
7
Эрлингур Агнарссон
ЦП
25
Ari Sigurpálsson
ЦФ
23
Николай Хансен
ЦФ
УЭ Санта-Колома
32
João Cabral
ВР
13
Alejandro Ruiz Campagne
ВР
77
Хоакинете
ЦФ
23
Franco de Jesús
ЦФ
16
Алешандре Мартинес
ЦФ
8
Андрес Мохедано
ЦФ
Викингур
35
Jochum Magnusson
ВР
80
Pálmi Rafn Arinbjörnsson
ВР
2
Свейдн Гисли Торкельссон
ЦЗ
12
Halldór Smári Sigurðsson
ЦЗ
20
Тарик Ибрахимагич
ЦП
30
Óskar Örn Hauksson
ЦФ
9
Хельги Гудьонссон
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
27
MatthÃas VilhjÃ¡lmsson
ЦФ
18
Daði Berg Jónsson
ЦФ
3-2-4-1
1
20
3
6
48
14
Рубио
19
27
7
6
11
4-1-2-1-2
1
Йонссон
22
Гуннарссон
4
Экрот
5
Фьолусон
6
Ватнхамар
8
Андрасон
23
7
Агнарссон
25
Ингимундарсон
23
Хансен
25
22
Гуннарссон
20
Ибрахимагич
20
Ибрахимагич
22
Гуннарссон
23
18
18
23
Остались в запасе
УЭ Санта-Колома
Викингур
32
João Cabral
ВР
13
Alejandro Ruiz Campagne
ВР
77
Хоакинете
ЦФ
23
Franco de Jesús
ЦФ
16
Алешандре Мартинес
ЦФ
8
Андрес Мохедано
ЦФ
35
Jochum Magnusson
ВР
80
Pálmi Rafn Arinbjörnsson
ВР
2
Свейдн Гисли Торкельссон
ЦЗ
12
Halldór Smári Sigurðsson
ЦЗ
30
Óskar Örn Hauksson
ЦФ
9
Хельги Гудьонссон
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
27
MatthÃas VilhjÃ¡lmsson
ЦФ
Остались в запасе
32
João Cabral
ВР
13
Alejandro Ruiz Campagne
ВР
77
Хоакинете
ЦФ
23
Franco de Jesús
ЦФ
16
Алешандре Мартинес
ЦФ
8
Андрес Мохедано
ЦФ
Остались в запасе
35
Jochum Magnusson
ВР
80
Pálmi Rafn Arinbjörnsson
ВР
2
Свейдн Гисли Торкельссон
ЦЗ
12
Halldór Smári Sigurðsson
ЦЗ
30
Óskar Örn Hauksson
ЦФ
9
Хельги Гудьонссон
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
27
MatthÃas VilhjÃ¡lmsson
ЦФ
Статистика матча УЭ Санта-Колома - Викингур
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
УЭ Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 26 тур
Эсперанса
0 : 3
10.05.2026
УЭ Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 25 тур
УЭ Санта-Колома
0 : 0
25.04.2026
Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 24 тур
Пенья Энкарнада
0 : 2
18.04.2026
УЭ Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 23 тур
УЭ Санта-Колома
1 : 1
12.04.2026
Интер
Андорра. Примера Дивизио, 22 тур
Каррои
0 : 0
22.03.2026
УЭ Санта-Колома
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
Викингур
2 : 2
24.10.2026
Фрам
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Брейдаблик
1 : 2
16.10.2026
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Викингур
2 : 2
11.10.2026
Акранес
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
КР Рейкьявик
1 : 2
19.09.2026
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Викингур
4 : 1
14.09.2026
Кефлавик
Информация о матче
Главный судья:
Атилла Караоглан
(Сакарья)
Стадион:
Эстади Насьонал
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