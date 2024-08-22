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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Викингур - УЭ Санта-Колома
Викингур - УЭ Санта-Колома: обзор матча 22 августа 2024
Викингур
22.08.2024, четверг, 21:00
Лига конференций, 4 раунд
5 : 0
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
УЭ Санта-Колома
29'
Н. Хансен
53'
В. Тор Ингимундарсон (П)
66'
Г. Ватнхамар
75'
В. Тор Ингимундарсон
90+6'
Н. Хансен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Викингур - УЭ Санта-Колома
ГОЛ! 5:0!
Н. Хансен
90'
+6
Замена
Ó. Örn Hauksson
️️️️
Э. Агнарссон
84'
ГОЛ! 4:0!
В. Тор Ингимундарсон
75'
Замена
В. Эрлигур Андрасон
️️️️
G. Thórdarson
71'
Замена
Т. Ибрахимагич
️️️️
Д. Ерн Атласон
71'
ГОЛ! 3:0!
Г. Ватнхамар
66'
Пенальти не реализован!
В. Тор Ингимундарсон
64'
Замена
Д. Ерн Атласон
️️️️
Й. Гудни Фьолусон
61'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
В. Тор Ингимундарсон
53'
45'
+1
Красная карточка
К. Гарсия
Пенальти не реализован!
А. Элис Трандарсон
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Н. Хансен
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викингур
1
Ингвар Йонссон
ВР
6
Гуннар Ватнхамар
ЛЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
4
Оливер Экрот
ЦЗ
22
Карл Фридлейфур Гуннарссон
ПЗ
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
23
Gísli Thórdarson
ЦП
7
Эрлингур Агнарссон
ЦП
25
Ari Sigurpálsson
ЦФ
23
Николай Хансен
ЦФ
УЭ Санта-Колома
13
Alejandro Ruiz Campagne
ВР
6
Miguel López
ЦЗ
48
Chete
ЦЗ
4
Кристиан Гарсия
ЦЗ
17
Adrián Gomes
ЦП
19
Pablo Molina
ЦП
6
Youssef El Ghazoui
ЦП
27
Bilal El Bakkali
ЦП
8
Андрес Мохедано
ЦФ
11
David Virgili Fernandez
ЦФ
77
Хоакинете
ЦФ
Викингур
35
Jochum Magnusson
ВР
80
Pálmi Rafn Arinbjörnsson
ВР
2
Свейдн Гисли Торкельссон
ЦЗ
24
Давид Ерн Атласон
ПЗ
8
Виктор Эрлигур Андрасон
ОП
20
Тарик Ибрахимагич
ЦП
30
Óskar Örn Hauksson
ЦФ
9
Хельги Гудьонссон
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
18
Daði Berg Jónsson
ЦФ
УЭ Санта-Колома
1
Juanpe Navarro
ВР
14
Хесус Рубио
ЦЗ
20
Eric Ruiz
ЦЗ
3
Marcos Blasco
ЦЗ
7
Jorge Bolivar
ЦП
16
Алешандре Мартинес
ЦФ
23
Franco de Jesús
ЦФ
21
Rui Tarsio Alves da Silva
ЦФ
4-3-1-2
1
Йонссон
6
Ватнхамар
5
Фьолусон
4
Экрот
22
Гуннарссон
21
Трандарсон
23
7
Агнарссон
25
Ингимундарсон
23
Хансен
25
3-4-3
13
6
48
4
Гарсия
19
6
27
17
77
11
8
Мохедано
5
Фьолусон
24
Атласон
24
Атласон
5
Фьолусон
23
8
Андрасон
8
Андрасон
23
Атласон
20
Ибрахимагич
20
Ибрахимагич
Атласон
7
Агнарссон
30
30
7
Агнарссон
Остались в запасе
Викингур
УЭ Санта-Колома
35
Jochum Magnusson
ВР
80
Pálmi Rafn Arinbjörnsson
ВР
2
Свейдн Гисли Торкельссон
ЦЗ
9
Хельги Гудьонссон
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
18
Daði Berg Jónsson
ЦФ
1
Juanpe Navarro
ВР
14
Хесус Рубио
ЦЗ
20
Eric Ruiz
ЦЗ
3
Marcos Blasco
ЦЗ
7
Jorge Bolivar
ЦП
16
Алешандре Мартинес
ЦФ
23
Franco de Jesús
ЦФ
21
Rui Tarsio Alves da Silva
ЦФ
Остались в запасе
35
Jochum Magnusson
ВР
80
Pálmi Rafn Arinbjörnsson
ВР
2
Свейдн Гисли Торкельссон
ЦЗ
9
Хельги Гудьонссон
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
18
Daði Berg Jónsson
ЦФ
Остались в запасе
1
Juanpe Navarro
ВР
14
Хесус Рубио
ЦЗ
20
Eric Ruiz
ЦЗ
3
Marcos Blasco
ЦЗ
7
Jorge Bolivar
ЦП
16
Алешандре Мартинес
ЦФ
23
Franco de Jesús
ЦФ
21
Rui Tarsio Alves da Silva
ЦФ
Статистика матча Викингур - УЭ Санта-Колома
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
Викингур
2 : 2
24.10.2026
Фрам
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Брейдаблик
1 : 2
16.10.2026
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Викингур
2 : 2
11.10.2026
Акранес
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
КР Рейкьявик
1 : 2
19.09.2026
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Викингур
4 : 1
14.09.2026
Кефлавик
УЭ Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 26 тур
Эсперанса
0 : 3
10.05.2026
УЭ Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 25 тур
УЭ Санта-Колома
0 : 0
25.04.2026
Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 24 тур
Пенья Энкарнада
0 : 2
18.04.2026
УЭ Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 23 тур
УЭ Санта-Колома
1 : 1
12.04.2026
Интер
Андорра. Примера Дивизио, 22 тур
Каррои
0 : 0
22.03.2026
УЭ Санта-Колома
Информация о матче
Главный судья:
Ante Culina, Croatia
Стадион:
Víkingsvollur Stadium, Reykjavik
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