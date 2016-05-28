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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай - Тринидад и Тобаго
Уругвай - Тринидад и Тобаго: обзор матча 28 мая 2016
Уругвай
28.05.2016, суббота, 02:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 1
Завершен
Тринидад и Тобаго
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Уругвай - Тринидад и Тобаго
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
5 : 0
31.05.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Тринидад и Тобаго
2 : 2
30.03.2026
Габон
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
3 : 0
15.03.2026
Тринидад и Тобаго
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19.11.2025
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