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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Стандард - Войводина
Стандард - Войводина: обзор матча 24 сентября 2020
Стандард
24.09.2020, четверг, 21:00
Лига Европы, 3 раунд
2 : 1
Завершен
Войводина
47'
Ф. Авенатти (П)
91'
С. Амалла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Войводина
Замена
Н. Дюсенн
️️️️
Н. Раскин
106'
106'
Замена
Д. Зукич
️️️️
А. Стойкович
106'
Замена
N. Maksimovic
️️️️
С. Саничанин
Замена
Д. Чоп
️️️️
М. Карсела-Гонсалес
98'
Замена
Э. Шамир
️️️️
Г. Цимирот
92'
ГОЛ! 2:0!
С. Амалла
Пас отдал
Н. Гавори
91'
87'
Замена
M. Gemovic
️️️️
М. Вукадинович
Замена
Д. Мюлека
️️️️
Ф. Авенатти
72'
60'
Замена
Ð. Ðurić
️️️️
М. Мркаич
Желтая карточка
С. Амалла
59'
Желтая карточка
Н. Гавори
53'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Авенатти
47'
Желтая карточка
Ф. Авенатти
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
19
Коллинс Фай
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
34
Николя Гавори
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
34
Константинос Лайфис
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Войводина
8
Стефан Джорджевич
ЦЗ
29
Slavko Bralic
ЦЗ
2
Аранджель Стойкович
ПЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
5
Милиян Вукадинович
ЦП
19
Момчило Мркаич
ЦФ
24
Goran Vukliš
ЦФ
9
Petar Bojić
ЦФ
20
Nemanja Covic
ЦФ
18
Nikola Drinčić
ЦФ
7
Nikola Andrić
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Таньга
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
15
Эден Шамир
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
8
Дамьян Павлович
ЦП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Войводина
93
Неманья Тороман
ВР
34
Младен Деветак
ЛАЗ
8
Novica Maksimovic
ЦП
10
Деян Зукич
АП
20
Ðorđe Ðurić
ЦФ
55
Miodrag Gemovic
ЦФ
80
Ognjen Đuričin
ЦФ
4-5-1
16
Бодар
19
Фай
34
Гавори
20
Бокади
13
Ванхесден
16
Карсела-Гонсалес
59
Цимирот
43
Раскин
21
Амалла
34
Лайфис
20
Авенатти
4-1-5
6
Саничанин
8
Джорджевич
29
2
Стойкович
5
Вукадинович
24
7
18
20
9
20
Авенатти
11
Мюлека
11
Мюлека
20
Авенатти
59
Цимирот
15
Шамир
15
Шамир
59
Цимирот
43
Раскин
3
Дюсенн
3
Дюсенн
43
Раскин
16
Карсела-Гонсалес
9
Чоп
9
Чоп
16
Карсела-Гонсалес
19
Мркаич
20
20
19
Мркаич
2
Стойкович
10
Зукич
10
Зукич
2
Стойкович
5
Вукадинович
55
55
5
Вукадинович
6
Саничанин
8
8
6
Саничанин
Остались в запасе
Стандард
Войводина
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
8
Дамьян Павлович
ЦП
30
Лоран Хенкине
ВР
Главный тренер
Мишель Прюдомм
93
Неманья Тороман
ВР
34
Младен Деветак
ЛАЗ
80
Ognjen Đuričin
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Таньга
Остались в запасе
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
8
Дамьян Павлович
ЦП
30
Лоран Хенкине
ВР
Остались в запасе
93
Неманья Тороман
ВР
34
Младен Деветак
ЛАЗ
80
Ognjen Đuričin
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Главный тренер
Мирослав Таньга
Статистика матча Стандард - Войводина
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Войводина
Сербия. Суперлига, 17 тур
Радник
- : -
28.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 16 тур
Мачва
1 : 5
22.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 14 тур
ОФК
0 : 2
01.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 13 тур
Младост
1 : 1
24.10.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 12 тур
Войводина
2 : 0
17.10.2026
Раднички 1923
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
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