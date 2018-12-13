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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спортинг - Ворскла
Спортинг - Ворскла: обзор матча 13 декабря 2018
Спортинг
13.12.2018, четверг, 23:00
Лига Европы, группа E, 6 тур
3 : 0
Завершен
Ворскла
17'
Ф. Монтеро
35'
М. Луиш
44'
А. Даллку (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Ворскла
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
А. Даллку
Пас отдал
Б. Фернандеш
44'
ГОЛ! 2:0!
М. Луиш
Пас отдал
Б. Фернандеш
35'
Желтая карточка
Р. Петрович
25'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Монтеро
17'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Ромэйн Салин
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
25
Андре Пинту
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
3
Радосав Петрович
ОП
90
Мигель Луиш
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
20
Карлос Манэ
ПВ
12
Фреди Монтеро
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Ворскла
21
Александр Ткаченко
ВР
44
Тарас Сакив
ЛЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
66
Артур
ЦЗ
44
Ардин Даллку
ЦЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
6
Александр Скляр
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
14
Николас Карека
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Спортинг
40
Ренан Рибейро
ВР
4
Джефферсон
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Ворскла
35
Богдан Шуст
ВР
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
33
Марьян Мысык
АП
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
26
Юрий Коломоец
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Салин
21
Акунья
25
Пинту
4
Коатес
33
Ристовски
3
Петрович
90
Луиш
77
Кабрал
8
Фернандеш
20
Карлос Манэ
12
Монтеро
3-2-3-1
21
Ткаченко
66
Артур
44
Даллку
33
Чижов
17
Чеснаков
44
Сакив
6
Скляр
82
Ребенок
44
Пердута
14
Карека
Остались в запасе
Спортинг
Ворскла
14
Тьерри Корреа
ПЗ
40
Ренан Рибейро
ВР
4
Джефферсон
ЦЗ
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
33
Марьян Мысык
АП
35
Богдан Шуст
ВР
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
26
Юрий Коломоец
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Остались в запасе
14
Тьерри Корреа
ПЗ
40
Ренан Рибейро
ВР
4
Джефферсон
ЦЗ
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Остались в запасе
33
Марьян Мысык
АП
35
Богдан Шуст
ВР
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
26
Юрий Коломоец
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Сергей Долганский
Статистика матча Спортинг - Ворскла
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
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Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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