Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - Венло
Спарта - Венло: обзор матча 24 апреля 2021
Спарта
24.04.2021, суббота, 19:45
Голландия. Эредивизие, 30 тур
2 : 0
Завершен
Венло
41'
Л. Дуарте
67'
B. Smeets
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Венло
90'
Желтая карточка
З. Машаш
84'
Замена
W. Essanoussi
️️️️
Д. ван Крой
Замена
Л. Дуарте
️️️️
С. Мейнанс
79'
Замена
А. Ауассар
️️️️
М. Хейлен
78'
Замена
Э. Эмега
️️️️
М. Энгельс
78'
77'
Желтая карточка
А. Донис
Желтая карточка
T. Beugelsdijk
76'
Замена
Р. Харчуш
️️️️
Л. Дуарте
73'
70'
Желтая карточка
Д. ван Крой
ГОЛ! 2:0!
B. Smeets
Пас отдал
А. Харруи
67'
63'
Замена
А. Донис
️️️️
C. Donis
63'
Замена
️️️️
J. John
56'
Желтая карточка
D. Post
46'
Замена
З. Машаш
️️️️
Я. Ремер
Желтая карточка
B. Smeets
45'
ГОЛ! 1:0!
Л. Дуарте
Пас отдал
А. Мейерс
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
40
Мадука Окойе
ВР
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ЦЗ
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
6
Ларос Дуарте
ОП
14
Аарон Мейерс
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
10
Bryan Smeets
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
8
Марио Энгельс
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Венло
1
Thorsten Kirschbaum
ВР
6
Tristan Dekker
ЦЗ
33
Тобиас Пахоник
ЦЗ
77
Christos Donis
ЦП
8
Danny Post
ЦП
38
Яхкуро Ремер
ПВ
32
Вито ван Крой
ПВ
0
J. John
ЦФ
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
25
Jafar Arias
ЦФ
25
Leon Guwara
ЦФ
Спарта
30
Michael Fabrie
ВР
14
Джереми ван Мюллем
ОП
18
Вутер Бюргер
ЦП
6
Адиль Ауассар
ЦП
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
27
Реда Харчуш
ЦФ
24
Jason Meerstadt
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
Венло
30
Делано ван Крой
ВР
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
5
Arjan Swinkels
ЦЗ
14
Christian Kum
ЦЗ
29
Зинедин Машаш
ЦП
22
Bram Verbong
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
0
G. Hupperts
ЦФ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
3-1-4-2
40
Окойе
13
Хейлен
2
Абелс
4
6
Дуарте
14
Мейерс
21
Харруи
10
21
Мейнанс
9
Ти
8
Энгельс
2-2-2-4
1
6
33
Пахоник
77
8
32
ван Крой
38
Ремер
25
25
5
0
8
Энгельс
22
Эмега
22
Эмега
8
Энгельс
6
Дуарте
27
Харчуш
27
Харчуш
6
Дуарте
13
Хейлен
6
Ауассар
6
Ауассар
13
Хейлен
ван Крой
24
24
ван Крой
38
Ремер
29
Машаш
29
Машаш
38
Ремер
30
ван Крой
30
ван Крой
77
22
Донис
22
Донис
77
Остались в запасе
Спарта
Венло
14
Джереми ван Мюллем
ОП
24
Jason Meerstadt
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
30
Michael Fabrie
ВР
18
Вутер Бюргер
ЦП
Главный тренер
Хенк Фрэзер
22
Bram Verbong
ЦФ
0
G. Hupperts
ЦФ
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
5
Arjan Swinkels
ЦЗ
14
Christian Kum
ЦЗ
Остались в запасе
14
Джереми ван Мюллем
ОП
24
Jason Meerstadt
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
30
Michael Fabrie
ВР
18
Вутер Бюргер
ЦП
Остались в запасе
22
Bram Verbong
ЦФ
0
G. Hupperts
ЦФ
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
5
Arjan Swinkels
ЦЗ
14
Christian Kum
ЦЗ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Спарта - Венло
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Венло
Голландия. Эредивизие
Алмере Сити
0 : 0
03.06.2023
Венло
Голландия. Эредивизие
Виллем II
0 : 0
27.05.2023
Венло
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Венло
0 : 4
16.05.2021
Эммен
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Аякс
3 : 1
13.05.2021
Венло
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Венло
3 : 3
08.05.2021
РКС Ваалвейк
Информация о матче
Стадион:
Хет Кастеел
Новости команд
Все
Спарта
Венло
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Ден Хаага» и «Спарты» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «Аякса» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Спарта» – «Херенвен»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
18 сентября
«Спарта» – «Зволле»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
3 сентября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Ден Хаага» и «Спарты» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «Аякса» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Спарта» – «Херенвен»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
18 сентября
«Спарта» – «Зволле»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
3 сентября
Эредивизие. «Аякс» забил 13 голов «Венло»; у Лассина Траоре пента-трик
2020.10.24 19:26
9
«Витесс» выиграл третий матч из четырех после увольнения Слуцкого. Общий счет – 10:0
2019.12.22 21:30
15
Слуцкий: «Не обращаю внимания на рекорды, больше думаю о матчах»
2019.10.20 10:47
Эредивизие. «Витесс» разгромил «Венло» и одержал четвертую победу подряд
2019.10.20 00:15
4
Эредивизие. «Аякс» благодаря разгрому «Венло» сместил «Витесс» с первого места
2019.08.17 22:27
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+