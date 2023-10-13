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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея - Тунис
Южная Корея - Тунис: обзор матча 13 октября 2023
Южная Корея
13.10.2023, пятница, 14:00
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 0
Завершен
Тунис
55'
Л. Кан Ин
57'
Л. Кан Ин
66'
Я. Мерья (АГ)
90+1'
Х. У-Джо
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Южная Корея - Тунис
ГОЛ! 4:0!
Х. У-Джо
90'
+1
Замена
М. Сон Мин
️️️️
Л. Кан Ин
89'
88'
Замена
Н. Слити
️️️️
Э. Ахури
Замена
К. Та-Хван
️️️️
Е. Соль
82'
73'
Замена
А. Жуини
️️️️
Ю. Мсакни
72'
Замена
Х. Рафья
️️️️
Э. Лайдуни
Замена
Х. У-Джо
️️️️
Г. Чо
67'
Замена
У. Ен Чон
️️️️
Х. Хванг
67'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Я. Мерья
66'
65'
Замена
М. Бен Ромдан
️️️️
А. Меджбри
65'
Замена
Я. Валери
️️️️
А. Маалул
62'
Желтая карточка
Э. Ахури
ГОЛ! 2:0!
Л. Кан Ин
57'
ГОЛ! 1:0!
Л. Кан Ин
55'
Замена
Х. Хонг
️️️️
Х. Ин Бом
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Южная Корея
1
Ким Сын-Гю
ВР
2
Ки-Джи Ли
ЛЗ
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
15
Чон Сын Хен
ЦЗ
22
Ен-Во Соль
ЦЗ
6
Хван Ин Бом
ЦП
5
Ен-Ву Пак
ЦП
10
Ли Джэ Сон
АП
19
Ли Кан Ин
АП
11
Хи-Чан Хванг
ЦФ
9
Ге-Сон Чо
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клинсманн
Тунис
16
Аймен Дамен
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
12
Али Маалул
ЛЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
4
Яссин Мерья
ЦЗ
21
Вайди Кечрида
ПЗ
17
Эйе Скири
ОП
7
Юссеф Мсакни
ЦП
14
Эсса Лайдуни
ЦП
10
Аннибал Меджбри
АП
7
Элиас Ахури
ПВ
Главный тренер
Жалел Кадри
Южная Корея
21
Чо Хен У
ВР
12
Jun-hong Kim
ВР
3
Ким Чжин-Су
ЦЗ
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
0
Sang-woo Kang
ЦЗ
3
Джу-Сун Ким
ЦЗ
23
Ким Та-Хван
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
0
Hyeon-beom Ahn
ЦП
13
Сун-Мин Ли
ЦП
5
Хен-Сок Хонг
ЦП
20
Хен-Джун Ян
ПВ
13
У Ен Чон
ПВ
18
Хен-Гю О
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
7
Мун Сон Мин
ЦФ
Тунис
1
Муез Хассен
ВР
22
Бешир Бен Саид
ВР
15
Уссама Хаддади
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
20
Мохамед Дрегер
ПЗ
20
Ян Валери
ПЗ
8
Хамза Рафья
ЦП
25
Анис Слимане
ЦП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
23
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
27
Иссам Жебали
ЦФ
9
Айтем Жуини
ЦФ
4-2-2-2
1
Ким Сын-Гю
2
Ли
15
Сын Хен
22
Соль
4
Мин-Джэ
6
Ин Бом
5
Пак
19
Кан Ин
10
Джэ Сон
9
Чо
11
Хванг
3-3-2-2
16
Дамен
2
Абди
3
Тальби
4
Мерья
21
Кечрида
17
Скири
12
Маалул
7
Мсакни
14
Лайдуни
7
Ахури
10
Меджбри
22
Соль
23
Та-Хван
23
Та-Хван
22
Соль
6
Ин Бом
5
Хонг
5
Хонг
6
Ин Бом
11
Хванг
13
Чон
13
Чон
11
Хванг
9
Чо
16
У-Джо
16
У-Джо
9
Чо
19
Кан Ин
7
Сон Мин
7
Сон Мин
19
Кан Ин
12
Маалул
20
Валери
20
Валери
12
Маалул
14
Лайдуни
8
Рафья
8
Рафья
14
Лайдуни
10
Меджбри
5
Бен Ромдан
5
Бен Ромдан
10
Меджбри
7
Ахури
23
Слити
23
Слити
7
Ахури
7
Мсакни
9
Жуини
9
Жуини
7
Мсакни
Остались в запасе
Южная Корея
Тунис
21
Чо Хен У
ВР
12
Jun-hong Kim
ВР
3
Ким Чжин-Су
ЦЗ
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
0
Sang-woo Kang
ЦЗ
3
Джу-Сун Ким
ЦЗ
0
Hyeon-beom Ahn
ЦП
13
Сун-Мин Ли
ЦП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
20
Хен-Джун Ян
ПВ
18
Хен-Гю О
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клинсманн
1
Муез Хассен
ВР
22
Бешир Бен Саид
ВР
15
Уссама Хаддади
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
20
Мохамед Дрегер
ПЗ
25
Анис Слимане
ЦП
23
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
27
Иссам Жебали
ЦФ
Главный тренер
Жалел Кадри
Остались в запасе
21
Чо Хен У
ВР
12
Jun-hong Kim
ВР
3
Ким Чжин-Су
ЦЗ
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
0
Sang-woo Kang
ЦЗ
3
Джу-Сун Ким
ЦЗ
0
Hyeon-beom Ahn
ЦП
13
Сун-Мин Ли
ЦП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
20
Хен-Джун Ян
ПВ
18
Хен-Гю О
ЦФ
Остались в запасе
1
Муез Хассен
ВР
22
Бешир Бен Саид
ВР
15
Уссама Хаддади
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
20
Мохамед Дрегер
ПЗ
25
Анис Слимане
ЦП
23
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
27
Иссам Жебали
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клинсманн
Главный тренер
Жалел Кадри
Статистика матча Южная Корея - Тунис
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Южная Корея
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Южная Корея
- : -
23.12.2027
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
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