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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Сивасспор - Вильярреал
Сивасспор - Вильярреал: обзор матча 03 декабря 2020
Сивасспор
03.12.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, группа I, 5 тур
0 : 1
Завершен
Вильярреал
75'
С. Чуквуэзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сивасспор - Вильярреал
Замена
Клаудемир
️️️️
И. Кофи
82'
Замена
К. Нинга
️️️️
М. Ятабаре
80'
Замена
А. Коне
️️️️
Р. Ялчин
77'
77'
Замена
П. Эступиньян
️️️️
Х. Коста
76'
Замена
Ж. Морено
️️️️
С. Чуквуэзе
75'
ГОЛ! 0:1!
С. Чуквуэзе
Пас отдал
Х. Коста
68'
Замена
Д. Парехо
️️️️
А. Баэна
68'
Замена
М. Тригерос
️️️️
Ф. Коклен
61'
Желтая карточка
Р. Пенья
Желтая карточка
Ф. Файр
60'
58'
Замена
Й. Пино
️️️️
Т. Кубо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
30
Мамаду Самасса
ВР
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
7
Ясин Озтекин
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
6
Клаудемир
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
4-5-1
30
Самасса
88
Османпаша
58
Эрдал
14
Камара
2
Аппиндангойе
10
Градель
5
Кофи
6
Ялчин
76
Файр
7
Озтекин
9
Ятабаре
4-1-1-3-1
28
Рульи
7
Пенья
8
Фойт
26
Мори
24
Коста
13
Коклен
10
Иборра
14
Кубо
21
Чуквуэзе
10
Баэна
14
Ниньо
5
Кофи
6
Клаудемир
6
Клаудемир
5
Кофи
6
Ялчин
2
Коне
2
Коне
6
Ялчин
9
Ятабаре
29
Нинга
29
Нинга
9
Ятабаре
24
Коста
2
Эступиньян
2
Эступиньян
24
Коста
14
Кубо
10
Пино
10
Пино
14
Кубо
10
Баэна
10
Парехо
10
Парехо
10
Баэна
13
Коклен
14
Тригерос
14
Тригерос
13
Коклен
21
Чуквуэзе
7
Морено
7
Морено
21
Чуквуэзе
Остались в запасе
Сивасспор
Вильярреал
35
Али Сасал Вурал
ВР
Главный тренер
Риза Чалымбай
1
Филип Йоргенсен
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
1
Серхио Асенхо
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
35
Али Сасал Вурал
ВР
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
1
Серхио Асенхо
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Сивасспор - Вильярреал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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