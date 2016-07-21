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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спартак Тр - Ширак
Спартак Тр - Ширак: обзор матча 21 июля 2016
Спартак Тр
21.07.2016, четверг, 21:15
Лига Европы, 2 раунд
2 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Ширак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Спартак Тр - Ширак
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Земплин Михаловце
- : -
21.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Спартак Тр
1 : 2
31.10.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Скалица
1 : 1
24.10.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Спартак Тр
0 : 3
17.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 10 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 3
11.10.2026
Спартак Тр
Ширак
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Ширак
- : -
20.11.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ноа
1 : 0
07.11.2026
Ширак
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Ширак
2 : 1
31.10.2026
БКМА Ереван
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Ширак
0 : 1
24.10.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Арарат
1 : 1
17.10.2026
Ширак
Армения. Премьер-лига, 9 тур
Сюник
2 : 0
12.10.2026
Ширак
Информация о матче
Стадион:
Антон Малатински
Новости команд
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Спартак Тр
Ширак
«Спартак Трнава» – «Хибернианс»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.56
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«Спартак Трнава» – «Хибернианс»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.56
2025.07.30 20:36
«Хэкен» – «Спартак Трнава» прогноз на матч 17 июля с 66% вероятностью захода ставки
2025.07.16 12:17
Прогноз на точный счeт матча «Хэкен» – «Спартак Трнава»: Лига Европы, 17 июля 2025
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2016.10.08 20:16
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