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Расписание матчей
Англия. Кубок
Саутгемптон - Шрусбери Таун
Саутгемптон - Шрусбери Таун: обзор матча 19 января 2021
Саутгемптон
19.01.2021, вторник, 23:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 0
Завершен
Шрусбери Таун
16'
Д. Н'Лундулу
89'
Д. Уорд-Проус
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Саутгемптон - Шрусбери Таун
ГОЛ! 2:0!
Д. Уорд-Проус
89'
Замена
А. Янкевиц
️️️️
К. Уоттс
85'
85'
Замена
Д. Каммингс
️️️️
М. Пеннингтон
Замена
С. Армстронг
️️️️
К. Чауке
79'
Замена
Ч. Адамс
️️️️
Ш. Лонг
79'
74'
Замена
D. Edwards
️️️️
О. Норберн
73'
Замена
Р. Сирс
️️️️
S. Golbourne
73'
Замена
Р. Пайк
️️️️
Д. Удо
63'
Замена
Ш. Трейси
️️️️
H. Chapman
Желтая карточка
К. Чауке
46'
ГОЛ! 1:0!
Д. Н'Лундулу
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
17
Калеб Уоттс
ЦП
4
Кгаогело Чауке
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Шрусбери Таун
20
Матия Шаркич
ВР
6
Этан Эбанкс-Лэнделл
ЦЗ
16
Аарон Пьерр
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
8
Оливер Норберн
ЦП
7
Шоун Уалли
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
20
Harrison Chapman
ЦП
0
R. Williams
ЦФ
23
Даниэль Удо
ЦФ
0
S. Golbourne
ЦФ
Главный тренер
Микки Меллон
Саутгемптон
45
Александр Янкевиц
ВР
21
Гарри Льюис
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
21
Аллан Чапчет
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
11
Уилл Ферри
ЦП
8
Райан Финниган
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
19
Че Адамс
ЦФ
Шрусбери Таун
1
Гарри Бургойн
ВР
27
Райан Сирс
ЦЗ
11
Джошуа Дэниэлс
ПЗ
16
Шон Госс
ЦП
10
Шайлоу Трейси
ПВ
0
D. Edwards
ЦФ
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
15
Рекейл Пайк
ЦФ
11
Леон Кларк
ЦФ
4-1-3-2
17
Форстер
29
Вокинс
5
Стивенс
5
Беднарек
7
Валери
27
Диалло
17
Уоттс
4
Чауке
30
Уорд-Проус
7
Лонг
9
Н'Лундулу
3-4-3
20
Шаркич
6
Эбанкс-Лэнделл
16
Пьерр
28
Пеннингтон
7
Уалли
16
Вела
20
8
Норберн
0
23
Удо
0
17
Уоттс
45
Янкевиц
45
Янкевиц
17
Уоттс
4
Чауке
17
Армстронг
17
Армстронг
4
Чауке
7
Лонг
19
Адамс
19
Адамс
7
Лонг
0
27
Сирс
27
Сирс
0
8
Норберн
0
0
8
Норберн
20
10
Трейси
10
Трейси
20
28
Пеннингтон
9
Каммингс
9
Каммингс
28
Пеннингтон
23
Удо
15
Пайк
15
Пайк
23
Удо
Остались в запасе
Саутгемптон
Шрусбери Таун
21
Аллан Чапчет
ЦЗ
11
Уилл Ферри
ЦП
8
Райан Финниган
ЦП
21
Гарри Льюис
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
1
Гарри Бургойн
ВР
11
Джошуа Дэниэлс
ПЗ
16
Шон Госс
ЦП
11
Леон Кларк
ЦФ
Главный тренер
Микки Меллон
Остались в запасе
21
Аллан Чапчет
ЦЗ
11
Уилл Ферри
ЦП
8
Райан Финниган
ЦП
21
Гарри Льюис
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
Остались в запасе
1
Гарри Бургойн
ВР
11
Джошуа Дэниэлс
ПЗ
16
Шон Госс
ЦП
11
Леон Кларк
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Микки Меллон
Статистика матча Саутгемптон - Шрусбери Таун
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Информация о матче
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