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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Виссел Кобе - Шаньдун Тайшань
Виссел Кобе - Шаньдун Тайшань: обзор матча 02 октября 2024
Виссел Кобе
02.10.2024, среда, 13:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восточная конференция, 2 тур
2 : 1
Завершен
Шаньдун Тайшань
14'
T. Miyashiro
51'
G. Sakai
28'
Кризан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виссел Кобе - Шаньдун Тайшань
Желтая карточка
Тулер
90'
+11
90'
+9
Желтая карточка
Z. Gao
Замена
R. Hatsuse
️️️️
Y. Honda
85'
Замена
J. Patric
️️️️
T. Miyashiro
85'
Замена
Y. Kuwasaki
️️️️
T. Ogihara
85'
84'
Желтая карточка
Z. Chi
Замена
R. Hirose
️️️️
D. Sasaki
76'
64'
Желтая карточка
L. Liao
62'
Замена
Z.
️️️️
K. Shi
62'
Замена
Z. Chi
️️️️
П. Чен
Замена
Й. Муто
️️️️
K. Yuruki
57'
ГОЛ! 2:1!
G. Sakai
51'
41'
Желтая карточка
В. Казаишвили
28'
ГОЛ! 1:1!
Кризан
Пас отдал
L. Liao
27'
Замена
Z. Huang
️️️️
X. Peng
ГОЛ! 1:0!
T. Miyashiro
Пас отдал
T. Ogihara
14'
13'
Желтая карточка
Кризан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виссел Кобе
1
Даия Маекава
ВР
24
Gotoku Sakai
ЦЗ
15
Yuki Honda
ЦЗ
4
Tetsushi Yamakawa
(К)
ЦЗ
3
Тулер
ЦЗ
7
Йосуке Идегучи
ЦП
6
Takahiro Ogihara
ЦП
16
Koya Yuruki
ЦФ
11
Taisei Miyashiro
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
13
Daiju Sasaki
ЦФ
Главный тренер
Такаюки Йосида
Шаньдун Тайшань
14
Далей Ванг
(К)
ВР
11
Янг Лю
ЛЗ
5
Ke Shi
ЦЗ
5
Zheng Zheng
ЦЗ
33
Zhunyi Gao
ЦЗ
29
Пу Чен
ЛВ
22
Yuanyi Li
ЦП
25
Xinli Peng
ЦП
23
Lisheng Liao
ЦП
10
Валерий Казаишвили
ЦП
9
Кризан
ЦФ
Главный тренер
Кан-Хи Чой
Виссел Кобе
99
Powell Obinna Obi
ВР
21
Shota Arai
ВР
4
Ryuho Kikuchi
ЦЗ
21
Ryo Hatsuse
ЦЗ
31
Такуя Иванами
ЦЗ
37
Rikuto Hirose
ЦЗ
2
Nanasei Iino
ЦП
25
Yuya Kuwasaki
ЦП
18
Haruya Ide
ЦП
88
Рюта Мориока
АП
11
Йосинори Муто
ЦФ
26
Jean Patric
ЦФ
Шаньдун Тайшань
26
Shibo Liu
ВР
16
Tong Lei
ЦЗ
25
Jianfei Zhao
ЦЗ
24
Jinhao Bi
ЦЗ
35
Zhengyu Huang
ЦЗ
33
Биньбинь Лю
ЛВ
13
Zhang Chi
ЦП
7
Xie Wenneng
ЦП
9
P. Delgado
ЦП
28
Maiwulang Mijiti
ЦФ
13
Abdurasul Abudulam
ЦФ
19
Zeca
ЦФ
4-2-4
1
Маекава
24
4
3
Тулер
15
7
Идегучи
6
16
13
10
Осако
11
4-4-1-1
14
Ванг
5
5
33
11
Лю
25
23
10
Казаишвили
22
29
Чен
9
Кризан
15
21
21
15
13
37
37
13
6
25
25
6
16
11
Муто
11
Муто
16
11
26
26
11
25
35
35
25
29
Чен
13
13
29
Чен
5
19
19
5
Остались в запасе
Виссел Кобе
Шаньдун Тайшань
99
Powell Obinna Obi
ВР
21
Shota Arai
ВР
4
Ryuho Kikuchi
ЦЗ
31
Такуя Иванами
ЦЗ
2
Nanasei Iino
ЦП
18
Haruya Ide
ЦП
88
Рюта Мориока
АП
Главный тренер
Такаюки Йосида
26
Shibo Liu
ВР
16
Tong Lei
ЦЗ
25
Jianfei Zhao
ЦЗ
24
Jinhao Bi
ЦЗ
7
Xie Wenneng
ЦП
9
P. Delgado
ЦП
33
Биньбинь Лю
ЛВ
28
Maiwulang Mijiti
ЦФ
13
Abdurasul Abudulam
ЦФ
Главный тренер
Кан-Хи Чой
Остались в запасе
99
Powell Obinna Obi
ВР
21
Shota Arai
ВР
4
Ryuho Kikuchi
ЦЗ
31
Такуя Иванами
ЦЗ
2
Nanasei Iino
ЦП
18
Haruya Ide
ЦП
88
Рюта Мориока
АП
Остались в запасе
26
Shibo Liu
ВР
16
Tong Lei
ЦЗ
25
Jianfei Zhao
ЦЗ
24
Jinhao Bi
ЦЗ
7
Xie Wenneng
ЦП
9
P. Delgado
ЦП
33
Биньбинь Лю
ЛВ
28
Maiwulang Mijiti
ЦФ
13
Abdurasul Abudulam
ЦФ
Главный тренер
Такаюки Йосида
Главный тренер
Кан-Хи Чой
Статистика матча Виссел Кобе - Шаньдун Тайшань
1
5
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
9
6
Нарушения
12
22
Офсайды
1
4
Количество передач
338
250
Сейвы
2
5
Точность передач %
72
62
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
15
5
Удары из-за пределов штрафной
1
5
Матчи команд
Виссел Кобе
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Виссел Кобе
- : -
01.12.2026
Ньюкасл Джетс
Япония. Джей-лига, 17 тур
Виссел Кобе
3 : 1
28.11.2026
ДЖЕФ Юнайтед
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Конг Ан Ханой
3 : 1
24.11.2026
Виссел Кобе
Япония. Джей-лига, 15 тур
Виссел Кобе
1 : 2
20.11.2026
Мито Холлихок
Япония. Джей-лига, 14 тур
Виссел Кобе
2 : 2
08.11.2026
Урава Рэд Даймондс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Виссел Кобе
3 : 2
03.11.2026
Ратчабури
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 30 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 2
08.11.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 29 тур
Ухань Три Таунс
3 : 5
24.10.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 28 тур
Шаньдун Тайшань
5 : 0
17.10.2026
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 27 тур
Чунцин Тунлянлун
1 : 1
11.10.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 26 тур
Шаньдун Тайшань
1 : 1
05.09.2026
Шэньчжэнь Пенг Сити
Информация о матче
Главный судья:
Абдулрахман Аль-Джассим
Стадион:
Noevir Stadium, Kobe
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