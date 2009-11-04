Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Севилья - Штутгарт
Севилья - Штутгарт: обзор матча 04 ноября 2009
Севилья
04.11.2009, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа G, 4 тур
1 : 1
Завершен
Штутгарт
14'
Х. Навас
78'
З. Кузманович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Штутгарт
ГОЛ! 1:1!
З. Кузманович
Пас отдал
П. Погребняк
Травма
А. Душер
Замена
Ю. Шибер
️️️️
Т. Хитцльшпергер
Замена
А. Душер
️️️️
Ромарик
Замена
Д. Перотти
️️️️
Д. Капель
Желтая карточка
Ж. Эскюде
Желтая карточка
А. Бока
Замена
С. Челоцци
️️️️
Х. Булахруз
Замена
С. Руди
️️️️
Р. Хильберт
+1
Желтая карточка
Р. Хильберт
Травма
А. Коне
Замена
А. Негредо
️️️️
А. Коне
ГОЛ! 1:0!
Х. Навас
Пас отдал
Л. Фабиано
14'
13'
Желтая карточка
Элсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
16
Хесус Навас
(К)
ПЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
5
Ромарик
ЦП
16
Дидье Зокора
ЦП
2
Аруна Коне
АП
9
Луис Фабиано
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Штутгарт
13
Йенс Леманн
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
0
Томас Хитцльшпергер
(К)
ЛП
8
Здравко Кузманович
ОП
7
Элсон
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
8
Лоло
ЦП
11
Ренато
ЦП
22
Альдо Душер
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Штутгарт
33
Александер Штольц
ВР
23
Людовик Маньин
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Варас
16
Навас
14
Эскюде
5
Скиллачи
3
Наварро
25
Конко
17
Капель
16
Зокора
5
Ромарик
2
Коне
9
Фабиано
4-1-4-1
13
Леманн
23
Булахруз
35
Таски
15
Дельпьер
15
Бока
8
Кузманович
19
Хильберт
7
Элсон
11
Глеб
0
Хитцльшпергер
88
Погребняк
5
Ромарик
22
Душер
22
Душер
5
Ромарик
2
Коне
21
Негредо
21
Негредо
2
Коне
17
Капель
8
Перотти
8
Перотти
17
Капель
23
Булахруз
22
Челоцци
22
Челоцци
23
Булахруз
19
Хильберт
13
Руди
13
Руди
19
Хильберт
0
Хитцльшпергер
20
Шибер
20
Шибер
0
Хитцльшпергер
Остались в запасе
Севилья
Штутгарт
25
Андрес Палоп
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
8
Лоло
ЦП
11
Ренато
ЦП
Главный тренер
Маноло Хименес
33
Александер Штольц
ВР
23
Людовик Маньин
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
10
Тимо Гебхарт
ПП
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
25
Андрес Палоп
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
8
Лоло
ЦП
11
Ренато
ЦП
Остались в запасе
33
Александер Штольц
ВР
23
Людовик Маньин
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
10
Тимо Гебхарт
ПП
Главный тренер
Маноло Хименес
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Севилья - Штутгарт
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Помощники судьи:
Питер Керкап
Джереми Симпсон (оба - Англия)
Резервный судья:
Стюарт Эттуэлл (Англия)
Делегат:
Рене Эберле (Швейцария)
Инспектор:
Здравко Йокич (Сербия)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 22:30 (прямая)
Новости команд
Все
Севилья
Штутгарт
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бубнов – о дубле Батракова в матче ЛЧ: «Я бы не обращал внимания»
7 ноября
6
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Хетафе» и «Севильи» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Осасуны» на победу в матче 10-го тура
25 октября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бубнов – о дубле Батракова в матче ЛЧ: «Я бы не обращал внимания»
7 ноября
6
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрок «Галатасарая» накричал на врачей, которые не спешили оказать помощь Батракову
4 ноября
Батракова назвали лидером «Галатасарая»: «Тащит в Лиге чемпионов»
4 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+