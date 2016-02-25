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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шальке-04 - Шахтер
Шальке-04 - Шахтер: обзор матча 25 февраля 2016
Шальке-04
25.02.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 3
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Шахтер
27'
Марлос
63'
Ф. Феррейра
77'
В. Коваленко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Шахтер
89'
Замена
А. Борячук
️️️️
Ф. Феррейра
80'
Замена
Эдуардо
️️️️
Тайсон
77'
ГОЛ! 0:3!
В. Коваленко
Пас отдал
Тайсон
74'
Замена
В. Нем
️️️️
Марлос
63'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Феррейра
Пас отдал
Тайсон
Замена
С. Сэм
️️️️
А. Шепф
58'
53'
Желтая карточка
Марлос
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
Л. Горецка
45'
+2
Замена
Д. Аого
️️️️
С. Колашинац
45'
44'
Желтая карточка
Тайсон
Желтая карточка
Л. Горецка
35'
32'
Желтая карточка
Т. Степаненко
27'
ГОЛ! 0:1!
Марлос
Пас отдал
Ф. Феррейра
2'
Желтая карточка
Исмаили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
17
Максим Малышев
ОП
21
Виктор Коваленко
АП
10
Марлос
ПВ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Шальке-04
13
Фабиан Гифер
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Шахтер
29
Богдан Сарнавский
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
28
Андрей Коробенко
ЦП
9
Эдуардо
ЦФ
23
Андрей Борячук
ЦФ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Ферманн
23
Колашинац
32
Матип
80
Кайсара
33
Нойштедтер
18
Шепф
27
Горецка
20
Бельханда
30
Гайс
10
Сане
21
Хунтелаар
4-2-2-2
30
Пятов
33
Срна
44
Ракицкий
27
Кривцов
31
Исмаили
27
Степаненко
17
Малышев
10
Марлос
21
Коваленко
11
Тайсон
14
Феррейра
23
Колашинац
3
Аого
3
Аого
23
Колашинац
18
Шепф
33
Сэм
33
Сэм
18
Шепф
27
Горецка
9
Ди Санто
9
Ди Санто
27
Горецка
11
Тайсон
9
Эдуардо
9
Эдуардо
11
Тайсон
14
Феррейра
23
Борячук
23
Борячук
14
Феррейра
10
Марлос
18
Нем
18
Нем
10
Марлос
Остались в запасе
Шальке-04
Шахтер
13
Фабиан Гифер
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
28
Андрей Коробенко
ЦП
29
Богдан Сарнавский
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
Остались в запасе
28
Андрей Коробенко
ЦП
29
Богдан Сарнавский
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Шальке-04 - Шахтер
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Матей Юг
(Любляна)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3 HD
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