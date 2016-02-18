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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шахтер - Шальке-04
Шахтер - Шальке-04: обзор матча 18 февраля 2016
Шахтер
18.02.2016, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 0
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
Шальке-04
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Шальке-04
Замена
С. Кривцов
️️️️
М. Малышев
90'
88'
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
Ю. Бельханда
87'
Замена
С. Сэм
️️️️
Л. Сане
Вторая желтая
А. Кучер
86'
Желтая карточка
А. Гладкий
84'
81'
Замена
А. Шепф
️️️️
М. Майер
Желтая карточка
А. Кучер
80'
Замена
Эдуардо
️️️️
Тайсон
79'
77'
Желтая карточка
Л. Сане
Замена
В. Нем
️️️️
Марлос
74'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
17
Максим Малышев
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
21
Виктор Коваленко
АП
10
Марлос
ПВ
11
Тайсон
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
7
Макс Майер
АП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
28
Андрей Коробенко
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
Шальке-04
13
Фабиан Гифер
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
4-2-2-2
30
Пятов
31
Исмаили
50
Кучер
44
Ракицкий
33
Срна
17
Малышев
27
Степаненко
21
Коваленко
10
Марлос
20
Гладкий
11
Тайсон
3-1-3-2-1
1
Ферманн
80
Кайсара
32
Матип
23
Колашинац
33
Нойштедтер
20
Бельханда
27
Горецка
30
Гайс
10
Сане
7
Майер
13
Чупо-Мотинг
17
Малышев
27
Кривцов
27
Кривцов
17
Малышев
10
Марлос
18
Нем
18
Нем
10
Марлос
11
Тайсон
9
Эдуардо
9
Эдуардо
11
Тайсон
7
Майер
18
Шепф
18
Шепф
7
Майер
10
Сане
33
Сэм
33
Сэм
10
Сане
20
Бельханда
21
Хунтелаар
21
Хунтелаар
20
Бельханда
Остались в запасе
Шахтер
Шальке-04
28
Андрей Коробенко
ЦП
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
13
Фабиан Гифер
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Остались в запасе
28
Андрей Коробенко
ЦП
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Статистика матча Шахтер - Шальке-04
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Хюсейн Гечек
(Стамбул)
Стадион:
Арена-Львов
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3 HD
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