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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Сан-Марино - Украина
Сан-Марино - Украина: обзор матча 15 октября 2013
Сан-Марино
15.10.2013, вторник, 23:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа H
0 : 8
Завершен
Украина
13'
Е. Селезнев (П)
15'
М. Девич
19'
Е. Селезнев
51'
М. Девич
55'
А. Ярмоленко
58'
М. Девич (П)
66'
Р. Безус
90'
В. Мандзюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Марино - Украина
Вторая желтая
А. Делла Валле
90'
90'
ГОЛ! 0:8!
В. Мандзюк
Пас отдал
Р. Ротань
Желтая карточка
М. Червеллини
87'
Замена
Г. Дженгини
️️️️
Ф. Витаиоли
85'
78'
Замена
Н. Морозюк
️️️️
Е. Коноплянка
Желтая карточка
Ф. Витаиоли
77'
Замена
Д. Бенедеттини
️️️️
К. Валентини
74'
66'
Замена
А. Федецкий
️️️️
А. Ярмоленко
66'
ГОЛ! 0:7!
Р. Безус
Пас отдал
М. Девич
64'
Замена
Р. Безус
️️️️
Е. Селезнев
60'
Желтая карточка
Е. Коноплянка
Замена
А. Делла Валле
️️️️
М. Берретти
60'
58'
ГОЛ с пенальти! 0:6!
М. Девич
Красная карточка
М. Палацци
57'
55'
ГОЛ! 0:5!
А. Ярмоленко
Пас отдал
В. Шевчук
51'
ГОЛ! 0:4!
М. Девич
Пас отдал
В. Шевчук
Желтая карточка
Д. Симончини
31'
19'
ГОЛ! 0:3!
Е. Селезнев
Пас отдал
Р. Ротань
Желтая карточка
М. Витаиоли
18'
15'
ГОЛ! 0:2!
М. Девич
Пас отдал
А. Ярмоленко
13'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Е. Селезнев
Желтая карточка
А. Делла Валле
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Марино
23
Альдо Симончини
ВР
22
Карло Валентини
ВР
4
Фабио Витаиоли
ЦЗ
3
Мирко Палацци
ЦЗ
0
Майколь Берретти
ЦЗ
6
Давиде Симончини
ЦЗ
13
Алессандро Делла Валле
ЦЗ
21
Мануэль Баттистини
ПЗ
14
Микеле Червеллини
ЦП
19
Данило Эзекиель Ринальди
ЦП
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
Главный тренер
Джанпаоло Мацца
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
16
Виталий Мандзюк
ПЗ
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
4
Анатолий Тимощук
ОП
14
Руслан Ротань
ЦП
9
Олег Гусев
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
22
Марко Девич
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Фоменко
Сан-Марино
12
Фабио Макалузо
ВР
6
Алекс Делла Валле
ЦЗ
15
Джанлука Боллини
ЦЗ
0
Джакомо Бенедеттини
ЦЗ
6
Габриэле Дженгини
ЦЗ
8
Алекс Гасперони
ЦП
0
Алессандро Бьянки
ЦФ
Украина
1
Максим Коваль
ВР
23
Рустам Худжамов
ВР
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
17
Артем Федецкий
ПЗ
9
Николай Морозюк
ЦП
18
Алексей Гай
ЦП
18
Роман Безус
ЦП
2
Денис Дедечко
ЦП
21
Эдмар
ЦП
0
Валерий Федорчук
ЦП
6
Александр Ковпак
ЦФ
8
Роман Зозуля
ЦФ
3-2-2-1
23
Симончини
0
Берретти
6
Симончини
13
Делла Валле
3
Палацци
21
Баттистини
14
Червеллини
19
Ринальди
7
Витаиоли
3-1-2-2-2
12
Пятов
16
Мандзюк
5
Кучер
13
Шевчук
4
Тимощук
9
Гусев
14
Ротань
7
Ярмоленко
10
Коноплянка
11
Селезнев
22
Девич
0
Берретти
6
Делла Валле
6
Делла Валле
0
Берретти
22
Валентини
0
Бенедеттини
0
Бенедеттини
22
Валентини
4
Витаиоли
6
Дженгини
6
Дженгини
4
Витаиоли
7
Ярмоленко
17
Федецкий
17
Федецкий
7
Ярмоленко
10
Коноплянка
9
Морозюк
9
Морозюк
10
Коноплянка
11
Селезнев
18
Безус
18
Безус
11
Селезнев
Остались в запасе
Сан-Марино
Украина
15
Джанлука Боллини
ЦЗ
0
Алессандро Бьянки
ЦФ
12
Фабио Макалузо
ВР
8
Алекс Гасперони
ЦП
Главный тренер
Джанпаоло Мацца
1
Максим Коваль
ВР
23
Рустам Худжамов
ВР
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
18
Алексей Гай
ЦП
2
Денис Дедечко
ЦП
21
Эдмар
ЦП
0
Валерий Федорчук
ЦП
6
Александр Ковпак
ЦФ
8
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Михаил Фоменко
Остались в запасе
15
Джанлука Боллини
ЦЗ
0
Алессандро Бьянки
ЦФ
12
Фабио Макалузо
ВР
8
Алекс Гасперони
ЦП
Остались в запасе
1
Максим Коваль
ВР
23
Рустам Худжамов
ВР
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
18
Алексей Гай
ЦП
2
Денис Дедечко
ЦП
21
Эдмар
ЦП
0
Валерий Федорчук
ЦП
6
Александр Ковпак
ЦФ
8
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Джанпаоло Мацца
Главный тренер
Михаил Фоменко
Статистика матча Сан-Марино - Украина
5
2
1
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
- : -
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Лига наций, 1 тур
Сан-Марино
0 : 7
26.09.2026
Финляндия
Украина
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Информация о матче
Главный судья:
Харальд Лехнер
(Вена)
Стадион:
Олимпико
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