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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вардар - Русенборг
Вардар - Русенборг: обзор матча 07 декабря 2017
Вардар
07.12.2017, четверг, 23:05
Лига Европы, группа L, 6 тур
1 : 1
Завершен
Русенборг
9'
Итало
45+2'
Н. Бендтнер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вардар - Русенборг
Желтая карточка
Т. Барсегян
72'
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Н. Бендтнер
ГОЛ! 1:0!
Итало
Пас отдал
Б. Николов
9'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вардар
90
Филип Гачевски
ВР
26
Визар Муслиу
ЦЗ
6
Бобан Грнчаров
ЦЗ
23
Бесир Демири
ЦЗ
21
Евгений Новак
ЦЗ
70
Хуан Фелипе
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
8
Бобан Николов
ЦП
16
Никола Глигоров
ЦП
9
Деян Блажевски
ЦФ
15
Итало
ЦФ
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
2
Алекс Герсбах
ЛЗ
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
16
Йорген Скельвик
ЦП
28
Самуэль Адегбенро
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Вардар
12
Игор Алексовски
ВР
70
Джамбул Джигаури
ЦП
14
Дарко Велкоски
ЦП
22
Филип Стойчевски
ЦП
8
Ваня Маркович
ЦП
33
Бесар Исени
ЦП
97
Петар Петковски
ЦФ
Русенборг
1
Арилд Остбю
ВР
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦП
25
Мариус Лундемо
ЦП
26
Милан Евтович
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
4-4-2
90
Гачевски
26
Муслиу
23
Демири
21
Новак
6
Грнчаров
70
Фелипе
8
Николов
16
Глигоров
11
Барсегян
15
Итало
9
Блажевски
3-2-1-2
1
Хансен
14
Расмуссен
6
Хеденстад
4
Региниуссен
2
Герсбах
24
Мелинг
16
Скельвик
32
Бендтнер
28
Адегбенро
Остались в запасе
Вардар
Русенборг
12
Игор Алексовски
ВР
70
Джамбул Джигаури
ЦП
14
Дарко Велкоски
ЦП
22
Филип Стойчевски
ЦП
8
Ваня Маркович
ЦП
33
Бесар Исени
ЦП
97
Петар Петковски
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦП
1
Арилд Остбю
ВР
25
Мариус Лундемо
ЦП
26
Милан Евтович
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Остались в запасе
12
Игор Алексовски
ВР
70
Джамбул Джигаури
ЦП
14
Дарко Велкоски
ЦП
22
Филип Стойчевски
ЦП
8
Ваня Маркович
ЦП
33
Бесар Исени
ЦП
97
Петар Петковски
ЦФ
Остались в запасе
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦП
1
Арилд Остбю
ВР
25
Мариус Лундемо
ЦП
26
Милан Евтович
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Статистика матча Вардар - Русенборг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вардар
Лига конференций, 2 раунд
Рига
5 : 2
28.07.2026
Вардар
Лига конференций, 2 раунд
Вардар
2 : 3
22.07.2026
Рига
Лига чемпионов, 1 раунд
КуПС
2 : 3
14.07.2026
Вардар
Лига чемпионов, 1 раунд
Вардар
0 : 2
07.07.2026
КуПС
Лига конференций, 2 раунд
Лозанна-Спорт
5 : 0
31.07.2025
Вардар
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
- : -
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
Информация о матче
Стадион:
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