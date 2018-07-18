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Русенборг - Валюр
Русенборг - Валюр: обзор матча 18 июля 2018
Русенборг
18.07.2018, среда, 20:45
Лига чемпионов, 1 раунд
3 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Валюр
55'
Н. Бендтнер (П)
72'
А. Трондсен
90+4'
Н. Бендтнер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Русенборг - Валюр
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Н. Бендтнер
90'
+4
ГОЛ! 2:0!
А. Трондсен
Пас отдал
Н. Бендтнер
72'
61'
Желтая карточка
Б. Саеварссон
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Бендтнер
55'
Начало матча
Статистика матча Русенборг - Валюр
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
- : -
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
Валюр
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
Стьярнан
6 : 0
24.10.2026
Валюр
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Валюр
4 : 1
17.10.2026
Акурейри
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Валюр
0 : 0
10.10.2026
Хафнарфьордур
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
ИБВ
1 : 1
20.09.2026
Валюр
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Валюр
4 : 1
13.09.2026
Тор Акурейри
Информация о матче
Стадион:
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