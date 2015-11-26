Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Русенборг - Сент-Этьен
Русенборг - Сент-Этьен: обзор матча 26 ноября 2015
Русенборг
26.11.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, группа G, 5 тур
1 : 1
Завершен
Сент-Этьен
40'
А. Содерлунд
80'
Н. Ру (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Русенборг - Сент-Этьен
89'
Желтая карточка
Н. Мопе
87'
Замена
И. Диоманд
️️️️
Н. Ру
Желтая карточка
М. Йенсен
86'
Желтая карточка
О. Селнаэс
86'
84'
Желтая карточка
Р. Амума
Замена
М. Вилхьялмссон
️️️️
А. Конрадсен
83'
Замена
Я. де Ланлай
️️️️
П. Хелланд
81'
80'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Н. Ру
71'
Замена
Н. Мопе
️️️️
Р. Коад
49'
Желтая карточка
Б. Ассу-Экотто
ГОЛ! 1:0!
А. Содерлунд
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
12
Александр Лунд Хансен
ВР
7
Пал-Андре Хелланд
ЦЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
14
Йохан Бьордаль
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
22
Йонас Свенссон
ЦП
16
Йорген Скельвик
ЦП
31
Майк Йенсен
ЦП
16
Андерс Конрадсен
ЦП
11
Тобиас Миккельсен
ЦП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
29
Франсуа Клер
ПЗ
17
Венсан Пажо
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
3
Микаэль Дорсин
ЛЗ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦП
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
18
Магнус Стамнестрё
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
10
Маттиас Вилхьялмссон
ЦП
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
47
Бенжамен Карамоко
ЦЗ
15
Эрин Пинейру
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
27
Жонатан Бризон
ЦП
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
3-1-5-1
12
Лунд Хансен
7
Хелланд
15
Орн Ейхолфссон
14
Бьордаль
10
Селнаэс
16
Скельвик
31
Йенсен
16
Конрадсен
11
Миккельсен
22
Свенссон
16
Содерлунд
4-3-3
16
Руффье
29
Клер
39
Полома
24
Перрен
32
Ассу-Экотто
17
Пажо
11
Клеман
24
Коад
22
Монне-Паке
26
Ру
17
Амума
7
Хелланд
11
де Ланлай
11
де Ланлай
7
Хелланд
16
Конрадсен
10
Вилхьялмссон
10
Вилхьялмссон
16
Конрадсен
26
Ру
4
Диоманд
4
Диоманд
26
Ру
24
Коад
11
Мопе
11
Мопе
24
Коад
Остались в запасе
Русенборг
Сент-Этьен
1
Андре Хансен
ВР
3
Микаэль Дорсин
ЛЗ
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
18
Магнус Стамнестрё
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
15
Эрин Пинейру
ЦП
47
Бенжамен Карамоко
ЦЗ
40
Жесси Мулен
ВР
27
Жонатан Бризон
ЦП
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
1
Андре Хансен
ВР
3
Микаэль Дорсин
ЛЗ
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
18
Магнус Стамнестрё
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
Остались в запасе
15
Эрин Пинейру
ЦП
47
Бенжамен Карамоко
ЦЗ
40
Жесси Мулен
ВР
27
Жонатан Бризон
ЦП
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Русенборг - Сент-Этьен
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
- : -
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Леркендаль
Новости команд
Все
Русенборг
Сент-Этьен
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
Экс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
10 августа
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
Экс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
10 августа
«Майнц» – «Русенборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Майнц» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.75
2025.08.27 12:07
«Банга» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
2025.07.30 09:36
«Русенборг» – «Банга»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.50
2025.07.23 08:30
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+