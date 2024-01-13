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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Сток Сити
Ротерхэм - Сток Сити: обзор матча 13 января 2024
Ротерхэм
13.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
0 : 1
Завершен
Сток Сити
45+4'
Л. Бэйкер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ротерхэм - Сток Сити
90'
+8
Желтая карточка
Д. Томпсон
90'
+4
Желтая карточка
Б. Пирсон
90'
Замена
Б. Пирсон
️️️️
Л. Кандл
Желтая карточка
Кафу
89'
Желтая карточка
Т. Ивс
86'
Замена
Д. Келли
️️️️
S. Nombe
83'
80'
Замена
Т. Кэмбелл
️️️️
Р. Ммае
78'
Желтая карточка
В. Бюргер
Замена
Д. Линдси
️️️️
С. Клукас
73'
Замена
А. Аппиа
️️️️
Л. Пелтье
73'
65'
Замена
М. Лери
️️️️
С. Хакшабанович
Замена
Кафу
️️️️
О. Рэтбоун
64'
Замена
Т. Ивс
️️️️
Д. Хагилл
64'
45'
+4
ГОЛ! 0:1!
Л. Бэйкер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
23
Себастьян Реван
ЛЗ
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
23
Шон Моррисон
(К)
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
2
Хаким Одоффин
ОП
4
Христ Тьехи
ОП
6
Самуэль Клукас
ЦП
20
Оливер Рэтбоун
ЦП
9
S. Nombe
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Сток Сити
1
Даниэль Иверсен
ВР
15
Люк Макнелли
ЦЗ
5
Майкл Роуз
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
7
Андре Видигаль
ЛВ
25
Люк Кандл
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
18
Вутер Бюргер
(К)
ЦП
8
Райан Ммае
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Ротерхэм
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Tolaji Bola
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
29
Джейми Линдси
ЦП
35
Ciaran McGuckin
ЦП
28
Арвин Аппиа
ПВ
39
Том Ивс
ЦФ
9
Джорджи Келли
ЦФ
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
9
Натан Лоу
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
4-2-2-2
1
Йоханссон
15
Брэмолл
23
Реван
23
Моррисон
21
Пелтье
2
Одоффин
4
Тьехи
6
Клукас
20
Рэтбоун
9
Хагилл
9
3-4-2-1
1
Иверсен
25
Хувер
5
Роуз
15
Макнелли
8
Бэйкер
15
Томпсон
18
Бюргер
25
Кандл
29
Хакшабанович
7
Видигаль
8
Ммае
20
Рэтбоун
88
Кафу
88
Кафу
20
Рэтбоун
6
Клукас
29
Линдси
29
Линдси
6
Клукас
21
Пелтье
28
Аппиа
28
Аппиа
21
Пелтье
9
Хагилл
39
Ивс
39
Ивс
9
Хагилл
9
9
Келли
9
Келли
9
25
Кандл
4
Пирсон
4
Пирсон
25
Кандл
29
Хакшабанович
7
Лери
7
Лери
29
Хакшабанович
8
Ммае
23
Кэмбелл
23
Кэмбелл
8
Ммае
Остались в запасе
Ротерхэм
Сток Сити
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Tolaji Bola
ЦЗ
35
Ciaran McGuckin
ЦП
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
1
Джек Бонхэм
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
9
Натан Лоу
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Tolaji Bola
ЦЗ
35
Ciaran McGuckin
ЦП
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
9
Натан Лоу
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Ротерхэм - Сток Сити
2
3
Всего ударов по воротам
3
4
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
6
Нарушения
11
13
Офсайды
4
4
Количество передач
361
538
Сейвы
2
0
Точность передач %
68
78
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
1
2
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.17
0.42
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Главный судья:
Keith Stroud, England
Стадион:
New York Stadium, Rotherham
Посещаемость:
11002
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