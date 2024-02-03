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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Саутгемптон
Ротерхэм - Саутгемптон: обзор матча 03 февраля 2024
Ротерхэм
03.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
0 : 2
Завершен
Саутгемптон
4'
Я. Беднарек
38'
А. Армстронг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ротерхэм - Саутгемптон
89'
Замена
Ш. Чарльз
️️️️
С. Армстронг
Замена
Т. Ивс
️️️️
Кафу
88'
Замена
Ф. Серики
️️️️
С. Реван
85'
Замена
А. Аппиа
️️️️
П. Киосо
85'
81'
Замена
С. Мара
️️️️
Ч. Адамс
74'
Замена
Д. Брукс
️️️️
Р. Фрейзер
73'
Замена
Д. Ротуэлл
️️️️
Ф. Даунс
Замена
S. Nombe
️️️️
Д. Хагилл
62'
Замена
О. Рэтбоун
️️️️
Д. Линдси
61'
60'
Желтая карточка
С. Армстронг
57'
Желтая карточка
Ф. Даунс
38'
ГОЛ! 0:2!
А. Армстронг
Пас отдал
Р. Фрейзер
4'
ГОЛ! 0:1!
Я. Беднарек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
23
Себастьян Реван
ЛЗ
23
Шон Моррисон
(К)
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
4
Христ Тьехи
ОП
2
Хаким Одоффин
ОП
88
Кафу
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
29
Джейми Линдси
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
10
Адам Армстронг
(К)
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Ротерхэм
12
Диллон Филлипс
ВР
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
38
Феми Серики
ПЗ
20
Оливер Рэтбоун
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
28
Арвин Аппиа
ПВ
10
Чарли Уайк
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
9
S. Nombe
ЦФ
Саутгемптон
1
Джо Ламли
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
19
Ши Чарльз
ОП
16
Джейден Мегома
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
20
Тайлер Диблинг
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
4-2-3-1
1
Йоханссон
23
Реван
21
Пелтье
23
Моррисон
30
Киосо
4
Тьехи
2
Одоффин
88
Кафу
6
Клукас
29
Линдси
9
Хагилл
4-3-1-2
31
Базуну
2
Уокер-Питерс
5
Беднарек
4
Харвуд-Беллис
3
Мэннинг
12
Смоллбоун
4
Даунс
17
Армстронг
10
Фрейзер
19
Адамс
10
Армстронг
23
Реван
38
Серики
38
Серики
23
Реван
29
Линдси
20
Рэтбоун
20
Рэтбоун
29
Линдси
30
Киосо
28
Аппиа
28
Аппиа
30
Киосо
88
Кафу
39
Ивс
39
Ивс
88
Кафу
9
Хагилл
9
9
9
Хагилл
17
Армстронг
19
Чарльз
19
Чарльз
17
Армстронг
4
Даунс
7
Ротуэлл
7
Ротуэлл
4
Даунс
10
Фрейзер
7
Брукс
7
Брукс
10
Фрейзер
19
Адамс
14
Мара
14
Мара
19
Адамс
Остались в запасе
Ротерхэм
Саутгемптон
12
Диллон Филлипс
ВР
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
4
Энди Риномхота
ЦП
10
Чарли Уайк
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
1
Джо Ламли
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
16
Джейден Мегома
ЦП
20
Тайлер Диблинг
ЦП
23
Самуэль Эдози
ЛВ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
4
Энди Риномхота
ЦП
10
Чарли Уайк
ЦФ
Остались в запасе
1
Джо Ламли
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
16
Джейден Мегома
ЦП
20
Тайлер Диблинг
ЦП
23
Самуэль Эдози
ЛВ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Ротерхэм - Саутгемптон
2
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
10
Нарушения
8
10
Офсайды
1
2
Количество передач
239
704
Сейвы
5
2
Точность передач %
67
89
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.31
1.09
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Главный судья:
Sunny Singh Gill, England
Стадион:
New York Stadium, Rotherham
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