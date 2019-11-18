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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Испания - Румыния
Испания - Румыния: обзор матча 18 ноября 2019
Испания
18.11.2019, понедельник, 22:45
Отбор ЧЕ-2020, группа F, 10 тур
5 : 0
Завершен
Румыния
8'
Ф. Руис
33'
Ж. Морено
43'
Ж. Морено
90+2'
М. Оярсабаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Испания - Румыния
ГОЛ! 4:0!
М. Оярсабаль
Пас отдал
С. Бускетс
90'
+2
ГОЛ! 3:0!
Ж. Морено
Пас отдал
Х. Луис Гайя
43'
37'
Желтая карточка
И. Неделчару
ГОЛ! 2:0!
Ж. Морено
Пас отдал
С. Касорла
33'
Желтая карточка
С. Бускетс
25'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Руис
Пас отдал
Д. Карвахаль
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
13
Кепа
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
4
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
7
Сауль Ньигес
ЦП
20
Санти Касорла
ЦП
9
Жерар Морено
ЦФ
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Румыния
12
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Алин Тошка
ЦЗ
5
Ионуц Неделчару
ЦЗ
6
Тудор Балуцэ
ОП
6
Ромарио Бензар
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
7
Флоринел Коман
ЦФ
17
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Испания
0
Пау Лопес
ВР
1
Давид Де Хеа
ВР
12
Хуан Бернат
ЛЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Пау Торрес
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
16
Родри
ОП
10
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
17
Пабло Сарабия
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Румыния
1
Флориан Ницэ
ВР
23
Силвиу Лунг
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
15
Андрей Буркэ
ЦЗ
17
Чиприан Деяк
ЦП
22
Александру Митрица
ЦП
0
Константин Будеску
АП
7
Денис Алибек
ЦФ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
4-1-3-2
13
Кепа
14
Гайя
15
Рамос
4
Мартинес
2
Карвахаль
5
Бускетс
8
Руис
7
Ньигес
20
Касорла
7
Мората
9
Морено
2-1-3-1-2
12
Тэтэрушану
3
Тошка
5
Неделчару
6
Балуцэ
6
Бензар
10
Станчу
18
Марин
10
Хаджи
17
Пушкаш
7
Коман
Остались в запасе
Испания
Румыния
0
Пау Лопес
ВР
1
Давид Де Хеа
ВР
12
Хуан Бернат
ЛЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Пау Торрес
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
16
Родри
ОП
10
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
17
Пабло Сарабия
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
11
Никусор Банку
ЛЗ
0
Константин Будеску
АП
1
Флориан Ницэ
ВР
23
Силвиу Лунг
ВР
15
Андрей Буркэ
ЦЗ
17
Чиприан Деяк
ЦП
22
Александру Митрица
ЦП
7
Денис Алибек
ЦФ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Остались в запасе
0
Пау Лопес
ВР
1
Давид Де Хеа
ВР
12
Хуан Бернат
ЛЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Пау Торрес
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
16
Родри
ОП
10
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
17
Пабло Сарабия
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
11
Никусор Банку
ЛЗ
0
Константин Будеску
АП
1
Флориан Ницэ
ВР
23
Силвиу Лунг
ВР
15
Андрей Буркэ
ЦЗ
17
Чиприан Деяк
ЦП
22
Александру Митрица
ЦП
7
Денис Алибек
ЦФ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Главный тренер
Космин Контра
Статистика матча Испания - Румыния
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
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